https://sputniknews.com.tr/20230627/tanklar-rus-muhafizlarinin-ozel-harekat-sirasinda-daha-etkili-hareket-etmesine-yardimci-olacak-1072936473.html

‘Tanklar, Rus Muhafızlarının özel harekat sırasında daha etkili hareket etmesine yardımcı olacak’

‘Tanklar, Rus Muhafızlarının özel harekat sırasında daha etkili hareket etmesine yardımcı olacak’

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Sözcüsü Valeriy Gribakin, kurumun hizmetine girecek olan tank ve topçu silahlarının Ukrayna’da devam eden özel askeri... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:04+0300

2023-06-27T22:04+0300

2023-06-27T22:04+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)

tank

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Rosgvardiya’ya yeni ağır silahların tedariki konusunda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sözcü Gribakin, kurumun hizmetine girecek olan tank ve topçu silahlarının Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat sırasında Rus ulusal muhafızlarının ‘daha etkili’ hareket etmesine ve yeni düşmanca meydan okumalara yanıt verilmesine yardımcı olacağını söyledi.Gribakin ilgili soru karşısında, “Özel askeri harekat sırasında Rosgvardiya’nın yerine getirdiği önemli muharebe görevleri, yeni düşmanca faaliyet yöntemleri uygun yanıt ve yeni çözümler gerektiriyor. Kuruma tank ve topların sağlanması, Rosgvardiya’ya verilen görevlerin daha etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak” yanıtını verdi.Gribakin bununla birlikte, 2000'li yılların başına kadar Rus Ulusal Muhafızları’nın halefi olduğu İçişleri Bakanlığı iç birliklerinin kendi tank birimlerine sahip olduğunu, ancak ordu birliklerinin reformu çerçevesinde onlardan feragat ettiğini vurguladı.Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov daha önce tank ve diğer ağır silahların kurumun hizmetine gireceğini, ilgili konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüldüğünü açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/rusya-ulusal-muhafizlari-agir-silah-ve-tank-alacak-1072925133.html

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rusya, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , tank