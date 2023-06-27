Rusya Ulusal Muhafızları ağır silah ve tank alacak

Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.



Rosgvardiya'ya ağır silah ve tank temininin gündemin en sıcak konularından biri olduğunu belirten Zolotov, "Çeçenistan operasyonu sırasında tanklarımız olduğunu, ancak şu anda olmadığını belirtiyoruz. Bunları birliklerimize dahil edeceğiz" dedi.



Bu konuyu Devlet Başkanı Putin'le istişare ettiğini anlatan Zolotov, askeri araçların ve ağır silahların Rosgvardiya'ya teslimat sürelerinin finansmana bağlı olacağını kaydetti.



Rosgvardiya savaşçılarının silahlı isyan sırasında çok iyi çalıştığına da dikkat çeken Zolotov, kan akmasını önlemek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını belirtti.