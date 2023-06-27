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Rusya Ulusal Muhafızları ağır silah ve tank alacak
Rusya Ulusal Muhafızları ağır silah ve tank alacak
Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Başkanı Zolotov, Rosgvardiya'nın ağır silah ve tank alacağını ifade etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:01+0300
2023-06-27T16:01+0300
dünya
rusya
tank
vladimir putin
viktor zolotov
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
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Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.Rosgvardiya'ya ağır silah ve tank temininin gündemin en sıcak konularından biri olduğunu belirten Zolotov, "Çeçenistan operasyonu sırasında tanklarımız olduğunu, ancak şu anda olmadığını belirtiyoruz. Bunları birliklerimize dahil edeceğiz" dedi.Bu konuyu Devlet Başkanı Putin'le istişare ettiğini anlatan Zolotov, askeri araçların ve ağır silahların Rosgvardiya'ya teslimat sürelerinin finansmana bağlı olacağını kaydetti.Rosgvardiya savaşçılarının silahlı isyan sırasında çok iyi çalıştığına da dikkat çeken Zolotov, kan akmasını önlemek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230627/bati-medyasi-ve-rusya-uzmanlarinin-rusyada-ic-savas-ongoruleri-tutmadi-1072923133.html
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rusya, tank, vladimir putin, viktor zolotov, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
rusya, tank, vladimir putin, viktor zolotov, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)

Rusya Ulusal Muhafızları ağır silah ve tank alacak

16:01 27.06.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinRusya- Tank
Rusya- Tank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Başkanı Zolotov, Rosgvardiya'nın ağır silah ve tank alacağını ifade etti.
Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

Rosgvardiya'ya ağır silah ve tank temininin gündemin en sıcak konularından biri olduğunu belirten Zolotov, "Çeçenistan operasyonu sırasında tanklarımız olduğunu, ancak şu anda olmadığını belirtiyoruz. Bunları birliklerimize dahil edeceğiz" dedi.

Bu konuyu Devlet Başkanı Putin'le istişare ettiğini anlatan Zolotov, askeri araçların ve ağır silahların Rosgvardiya'ya teslimat sürelerinin finansmana bağlı olacağını kaydetti.

Rosgvardiya savaşçılarının silahlı isyan sırasında çok iyi çalıştığına da dikkat çeken Zolotov, kan akmasını önlemek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını belirtti.
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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