https://sputniknews.com.tr/20230627/rusya-muftuler-konseyinden-turkiyeye-kurban-bayrami-tebrigi-1072936222.html

Rusya Müftüler Konseyi’nden Türkiye'ye Kurban Bayramı tebriği

Rusya Müftüler Konseyi’nden Türkiye'ye Kurban Bayramı tebriği

Rusya Müftüler Konseyi, barışseverliği ve dini hoşgörüyü simgeleyen Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye tebrik mesajı gönderdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T21:56+0300

2023-06-27T21:56+0300

2023-06-27T21:56+0300

görüş

rusya müftüler konseyi

türkiye

kurban bayramı

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Rusya Müftüler Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Ruşan Hazrat Abbyasov, Sputnik haber ajansı üzerinden Türk dindaşlarına gönderdiği tebrik mesajında Rus ve Türk Müslümanlarını birbirine bağlayan güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çekerek herkese barış, iyilik ve huzur dileklerini iletti.Abbyasov, mesajında şu ifadeleri kullandı:“Sevgili kardeşlerim! Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin adına Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.Kurban Bayramı derin ahlaki ve insani anlam taşıyor, insanlar arasında merhamet, nezaket ve karşılıklı anlayış çağrısı yapıyor, bizim geleneksel ailevi ve kültürel değerleri korumanın önceliğini hatırlamamız gerekiyor.Rus ve Türk Müslümanları güçlü kardeşlik bağları, ortak gelenekler ve değerler ile birbirine bağlıdır, bizler uzun yıllara dayalı yapıcı bir ortaklık ile birbirimize bağlıyız. Bizler sadece din ve hayır alanında değil, aynı zamanda yayıncılık, sağlık, kültür ve kadın örgütleriyle ilişkiler alanında da birçok etkinliği bir arada düzenliyoruz.Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Rusya Müslümanlarının Ruhani Lideri Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin arasındaki etkileşim, yıldan yıla etkileşimimizi geliştirmemize ve Müslüman ümmeti için önemli projeleri hayata geçirmemize olanak sağlıyor.Allah'tan bayramın hepimize barış, hayır ve huzur getirmesini niyaz ederiz. Evlerimizde misafirperverlik ve cömertlik hüküm sürsün. Yüce Allah hepimize merhamet etsin, sabır, esenlik ve kuvvetli iman göndersin!Cenab-ı Allah cömertlik, merhamet, asalet ve hayırlarla dolu bu bayramda sizi ve ailelerinizi refah, iyilik ve bereketle mükafatlandırsın. Evlerinizde barış ve refah daim olsun.”

https://sputniknews.com.tr/20230627/icisleri-bakan-yardimcisi-turan-turkiye-artik-ozgurlugu-egitimi-guvenligi-konusmali-1072932708.html

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rusya müftüler konseyi, türkiye, kurban bayramı