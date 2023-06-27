https://sputniknews.com.tr/20230627/icisleri-bakan-yardimcisi-turan-turkiye-artik-ozgurlugu-egitimi-guvenligi-konusmali-1072932708.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye artık özgürlüğü, eğitimi, güvenliği konuşmalı

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye artık özgürlüğü, eğitimi, güvenliği konuşmalı

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Türkiye'nin artık özgürlüğü, eğitimi ve güvenliği konuşması gerektiğini belirtti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T19:21+0300

2023-06-27T19:21+0300

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türkiye

bülent turan

politika

reuters

ak parti

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca Kordon Boyu'ndaki Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık özgürlüğü, eğitimi ve güvenliği konuşması gerektiğini söyledi.Ülkenin artık gerginlikten, kavgadan ve polemikten uzak durup işi, aşı, sağlığı ve eğitimi konuşması gerektiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:Turan, güvenlik ile özgürlüğün birbirinden bağımsız iki kural olmadığını vurguladı.Bunların birbirini tamamlayan, dengeleyen, asla vazgeçilemez iki kural olduğunu dile getiren Turan, "Birinin diğerinin önüne geçmesine izin verilmemelidir. Sürekli güvenlik dediğinizde güvenlik olmaz. Aksine devleti bireyden soyutlamış oluruz. Oysa devlet bireyin emrindedir, hizmetindedir" değerlendirmesini yaptı.'Terör başta olmak üzere tüm sorunlarımızı aşmaya gayret edeceğiz'Dünyada çeşitli çalkantılar olduğunu kaydeden Turan, şöyle konuştu:Turan, makamların gelip geçici olduğunu anlatarak, Türkiye'nin ve Çanakkale'nin hizmet alması, büyümesi için omuz omuza çalışacaklarını belirtti.Samimi adımlar attıkça sonuçlarının görüleceğini dile getiren Turan, "Hukukçular bilir, Roma'da Latince bir söz, bir atasözü var. Türkçesi şu; derler ki 'Dünyanın en aptalı, dostunu düşman yapandır.' Neden biz dostumuzu düşman yapalım? Neden dostumuzla kavga edelim? İnsanın dostunu çoğaltmasından, büyütmesinden daha kıymetli bir iş olabilir mi?" ifadesini kullandı.Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Turan, "Sağlık, afiyet içinde nice bayramlara erişmemizi diliyorum. Tatile gidecekseniz, bayramlaşmak için yakınlarınıza gideceksiniz. Çok acı haberler alıyoruz, ne olur uykusuz, yorgun yola çıkmayın. Ne olur hızlı gitmeyin. Ne olur emniyet kemeri olmadan yolculuk yapmayın. Bayramımız bayram olsun. Cenaze günü olmasın" değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de Çanakkale'nin de AK Parti'nin de yapılacak çok işinin olduğunu dile getirdi.Önemli bir seçimden geçildiğini hatırlatan Gider, "Öyle oldu, böyle oldu, O şu köye 3 kere o gitti, bu şu köye 5 kere bu gitti. Bunların hepsini konuşuruz. Bir tane gerçek var: Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu millet 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Şimdi bir seçimi bitirdik ama hemen ikinci seçim var. Bu dönem mevcut hiçbir belediyeyi kaybetme lüksümüz yok. Bizim olmayan belediyeleri de almama lüksümüz yok. Hele hele İl Genel Meclisinde azınlık yaşama lüksümüz hiç yok" diye konuştu.Bayramlaşma programına, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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