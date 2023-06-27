https://sputniknews.com.tr/20230627/rus-ve-cin-disisleri-fuze-savunma-sistemi-konularinda-istisarelerde-bulundu-1072936750.html

Rus ve Çin dışişleri, füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulundu

Rus ve Çin dışişleri, füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında füze savunma sistemi konularında istişareler yapıldığını duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:10+0300

2023-06-27T22:10+0300

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füze savunma sistemi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıklarının füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “27 Haziran Salı günü, Moskova'da füze savunma sistemi konularına ilişkin Rusya-Çin dışişleri bakanları arasında yeni istişareler gerçekleşti. Füze savunma sisteminin küresel ve bölgesel boyutları da dahil olmak üzere, çeşitli yönleri hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Bu tür istişarelerin gelecekte düzenli olarak yapılmasının teyit edildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html

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