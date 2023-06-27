https://sputniknews.com.tr/20230627/rus-ve-cin-disisleri-fuze-savunma-sistemi-konularinda-istisarelerde-bulundu-1072936750.html
Rus ve Çin dışişleri, füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulundu
Rus ve Çin dışişleri, füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulundu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında füze savunma sistemi konularında istişareler yapıldığını duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:10+0300
2023-06-27T22:10+0300
2023-06-27T22:10+0300
dünya
rusya
çin
füze savunma sistemi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıklarının füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “27 Haziran Salı günü, Moskova'da füze savunma sistemi konularına ilişkin Rusya-Çin dışişleri bakanları arasında yeni istişareler gerçekleşti. Füze savunma sisteminin küresel ve bölgesel boyutları da dahil olmak üzere, çeşitli yönleri hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Bu tür istişarelerin gelecekte düzenli olarak yapılmasının teyit edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html
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rusya, çin, füze savunma sistemi
rusya, çin, füze savunma sistemi
Rus ve Çin dışişleri, füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulundu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında füze savunma sistemi konularında istişareler yapıldığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin dışişleri bakanlıklarının füze savunma sistemi konularında istişarelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “27 Haziran Salı günü, Moskova'da füze savunma sistemi konularına ilişkin Rusya-Çin dışişleri bakanları arasında yeni istişareler gerçekleşti. Füze savunma sisteminin küresel ve bölgesel boyutları da dahil olmak üzere, çeşitli yönleri hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Bu tür istişarelerin gelecekte düzenli olarak yapılmasının teyit edildiği vurgulandı.