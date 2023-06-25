https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html
Çin'den Rusya'ya destek açıklaması
Çin'den Rusya'ya destek açıklaması
Pekin, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili son gelişmelere ilişkin Moskova'nın Rusya'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini bildirdi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T16:23+0300
2023-06-25T16:23+0300
2023-06-25T16:23+0300
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yevgeniy prigojin
wagner grubu
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çin gang
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang bugün Pekin'de bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin tarafı, 24 Haziran olaylarıyla bağlantılı olarak Rusya Federasyonu'nun ülkedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini ifade etti ve Rusya'nın birliği ve refahını güçlendirmeye verdiği yeniden teyit etti" denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ulusa seslendiği konuşmasında, Wagner grubunun eylemlerini silahlı bir isyan ve vatana ihanet olarak nitelendirmiş, isyancılara karşı sert önlemler alma sözü vermişti.Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun grubun Rusya'daki hareketini durdurma önerisinin Wagner lideri Yevgeniy Prigojin tarafından kabul edildiğini söylemişti. Prigojin daha sonra Wagner birliklerinin sahadaki kamplarına geri döndüğünü söyleyerek bilgiyi doğrulamıştı.Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov ise dün akşam saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, Prigojin aleyhindeki ceza davasının düşürüldüğünü ve Putin'in verdiği garantiler kapsamında Belarus'a gideceğini duyurmuştu. Sözcü, cumartesi günkü olaylara karışan Wagner üyelerinin, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasındaki üstün hizmetleri nedeniyle yargılanmayacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/rusya-24-haziranda-tarihinin-en-onemli-sinavlarindan-birini-verdi-1072847742.html
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rusya, ukrayna, çin, çin halk cumhuriyeti, yevgeniy prigojin, wagner grubu, destek, çin gang
rusya, ukrayna, çin, çin halk cumhuriyeti, yevgeniy prigojin, wagner grubu, destek, çin gang
Çin'den Rusya'ya destek açıklaması
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Pekin, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili son gelişmelere ilişkin Moskova'nın Rusya'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang bugün Pekin'de bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin tarafı, 24 Haziran olaylarıyla bağlantılı olarak Rusya Federasyonu'nun ülkedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini ifade etti ve Rusya'nın birliği ve refahını güçlendirmeye verdiği yeniden teyit etti" denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ulusa seslendiği konuşmasında, Wagner grubunun eylemlerini silahlı bir isyan ve vatana ihanet olarak nitelendirmiş, isyancılara karşı sert önlemler alma sözü vermişti.
Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun grubun Rusya'daki hareketini durdurma önerisinin Wagner lideri Yevgeniy Prigojin tarafından kabul edildiğini söylemişti. Prigojin daha sonra Wagner birliklerinin sahadaki kamplarına geri döndüğünü söyleyerek bilgiyi doğrulamıştı.
Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov ise dün akşam saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, Prigojin aleyhindeki ceza davasının düşürüldüğünü ve Putin'in verdiği garantiler kapsamında Belarus'a gideceğini duyurmuştu. Sözcü, cumartesi günkü olaylara karışan Wagner üyelerinin, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasındaki üstün hizmetleri nedeniyle yargılanmayacağını da sözlerine ekledi.