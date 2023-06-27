https://sputniknews.com.tr/20230627/prenses-diananin-ikonik-kazagi-acik-artirmada-1072927173.html
Prenses Diana’nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkıyor
Prenses Diana’nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkıyor
Prenses Diana’nın 40 önce giydiği 'kara koyun' olarak bilinen ikonik kazağı, en az 80 bin dolardan açık artırmaya çıkarılıyor. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:55+0300
2023-06-27T16:55+0300
2023-06-27T16:56+0300
yaşam
avrupa
ingiltere
prenses diana
charles
kazak
açık artırma
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Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana’nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3. Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa sunulacak. Diana’nın 40 yıl önce giydiği kara koyun olarak bilinen ikonik kazağın Sotheby's Müzayede Evi’de 31 Ağustos’ta yapılacak açık artırmada 50 bin ila 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/prenses-diananin-katildigi-son-etkinlikte-taktigi-mucevherler-acik-artirmaya-cikiyor-1070938635.html
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avrupa, ingiltere, prenses diana, charles, kazak, açık artırma
avrupa, ingiltere, prenses diana, charles, kazak, açık artırma
Prenses Diana’nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkıyor
16:55 27.06.2023 (güncellendi: 16:56 27.06.2023) Abone ol
Prenses Diana’nın 40 önce giydiği 'kara koyun' olarak bilinen ikonik kazağı, en az 80 bin dolardan açık artırmaya çıkarılıyor.
Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana’nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3. Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa sunulacak.
Diana’nın 40 yıl önce giydiği kara koyun olarak bilinen ikonik kazağın Sotheby's Müzayede Evi’de 31 Ağustos’ta yapılacak açık artırmada 50 bin ila 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.