https://sputniknews.com.tr/20230627/prenses-diananin-ikonik-kazagi-acik-artirmada-1072927173.html

Prenses Diana’nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkıyor

Prenses Diana’nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkıyor

Prenses Diana’nın 40 önce giydiği 'kara koyun' olarak bilinen ikonik kazağı, en az 80 bin dolardan açık artırmaya çıkarılıyor. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T16:55+0300

2023-06-27T16:55+0300

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yaşam

avrupa

ingiltere

prenses diana

charles

kazak

açık artırma

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Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana’nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3. Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa sunulacak. Diana’nın 40 yıl önce giydiği kara koyun olarak bilinen ikonik kazağın Sotheby's Müzayede Evi’de 31 Ağustos’ta yapılacak açık artırmada 50 bin ila 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/prenses-diananin-katildigi-son-etkinlikte-taktigi-mucevherler-acik-artirmaya-cikiyor-1070938635.html

ingiltere

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avrupa, ingiltere, prenses diana, charles, kazak, açık artırma