Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve işsizlik rakamları
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Deprem sandıkları nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14.00'da açıklama yapacak
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230511/prenses-diananin-katildigi-son-etkinlikte-taktigi-mucevherler-acik-artirmaya-cikiyor-1070938635.html
Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor
Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın, hayattayken katıldığı son etkinlikte taktığı kolye ve küpeler açık artırmaya çıkarılıyor. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T11:14+0300
2023-05-11T11:14+0300
yaşam
prenses diana
ingiltere
açık artırma
müzayede
kolye
küpe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070941090_0:477:2730:2013_1920x0_80_0_0_ab4eae8f2fae57568ce31c26325bf388.jpg
3 Haziran 1997'de Prenses Diana, başkent Londra'daki Royal Albert Hall'da bir 'Kuğu Gölü' balesine katıldı. Bu etkinlik, Ağustos'taki trajik ölümünden önce Diana'nın katıldığı son etkinlik olarak kayıtlara geçti.26 yıl sonra bile Diana'nın etkinlikte çekilen fotoğrafları, büyüleyici kıyafeti ve takıları etkisini sürdürüyor. Etkinlik, Diana'nın 1981'deki düğün günü hariç fotoğraflarının çokça çekildiği akşamlardan biri oldu.Prensesin bu etkinlikte taktığı göz alıcı kolye ve küpelerin Haziran ayında açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi. Bu mücevher, aynı zamanda Diana'nın satışa sunulan ilk aksesuarı olacak.Takma adı 'Kuğu Gölü Suiti' olan 'fine jewelry'* seti, birbirinin aynısı olan 7 adet 12 milimetrelik güney denizi incisine sahip. Sadece kolyenin toplam 51 karat olan 178 pırlantadan yapıldığı biliniyor.Etkinliğin ardından, küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle Diana'nın seti iade ettiği belirtiliyor.New York'ta düzenlenecek müzayedede mücevher setinin 5 ila 15 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. * 'Fine jewelry'; elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlardan ve altın, platin veya gümüş gibi değerli metallerden yapılan mücevherdir.
https://sputniknews.com.tr/20230426/freddie-mercurynin-kisisel-esyalari-acik-artirmaya-cikiyor-1070207223.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070941090_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b6c01d8285bdeb19eeb31e1d54fbab3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
prenses diana, ingiltere, açık artırma, müzayede, kolye, küpe
prenses diana, ingiltere, açık artırma, müzayede, kolye, küpe

Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor

11:14 11.05.2023
© AFP 2023 / NATALIE HUETTrajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın, hayattayken katıldığı son etkinlikte taktığı kolye ve küpeleri açık artırmaya çıkarılıyor.
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın, hayattayken katıldığı son etkinlikte taktığı kolye ve küpeleri açık artırmaya çıkarılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / NATALIE HUET
Abone olTelegram
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın, hayattayken katıldığı son etkinlikte taktığı kolye ve küpeler açık artırmaya çıkarılıyor.
3 Haziran 1997'de Prenses Diana, başkent Londra'daki Royal Albert Hall'da bir 'Kuğu Gölü' balesine katıldı.
Bu etkinlik, Ağustos'taki trajik ölümünden önce Diana'nın katıldığı son etkinlik olarak kayıtlara geçti.
26 yıl sonra bile Diana'nın etkinlikte çekilen fotoğrafları, büyüleyici kıyafeti ve takıları etkisini sürdürüyor. Etkinlik, Diana'nın 1981'deki düğün günü hariç fotoğraflarının çokça çekildiği akşamlardan biri oldu.
Prensesin bu etkinlikte taktığı göz alıcı kolye ve küpelerin Haziran ayında açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi. Bu mücevher, aynı zamanda Diana'nın satışa sunulan ilk aksesuarı olacak.
Takma adı 'Kuğu Gölü Suiti' olan 'fine jewelry'* seti, birbirinin aynısı olan 7 adet 12 milimetrelik güney denizi incisine sahip. Sadece kolyenin toplam 51 karat olan 178 pırlantadan yapıldığı biliniyor.
Etkinliğin ardından, küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle Diana'nın seti iade ettiği belirtiliyor.
New York'ta düzenlenecek müzayedede mücevher setinin 5 ila 15 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Queen/Freddie Mercury - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
YAŞAM
Freddie Mercury'nin kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor
26 Nisan, 12:24
* 'Fine jewelry'; elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlardan ve altın, platin veya gümüş gibi değerli metallerden yapılan mücevherdir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала