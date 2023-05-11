https://sputniknews.com.tr/20230511/prenses-diananin-katildigi-son-etkinlikte-taktigi-mucevherler-acik-artirmaya-cikiyor-1070938635.html
Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor
Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın, hayattayken katıldığı son etkinlikte taktığı kolye ve küpeler açık artırmaya çıkarılıyor. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T11:14+0300
2023-05-11T11:14+0300
2023-05-11T11:14+0300
yaşam
prenses diana
ingiltere
açık artırma
müzayede
kolye
küpe
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3 Haziran 1997'de Prenses Diana, başkent Londra'daki Royal Albert Hall'da bir 'Kuğu Gölü' balesine katıldı. Bu etkinlik, Ağustos'taki trajik ölümünden önce Diana'nın katıldığı son etkinlik olarak kayıtlara geçti.26 yıl sonra bile Diana'nın etkinlikte çekilen fotoğrafları, büyüleyici kıyafeti ve takıları etkisini sürdürüyor. Etkinlik, Diana'nın 1981'deki düğün günü hariç fotoğraflarının çokça çekildiği akşamlardan biri oldu.Prensesin bu etkinlikte taktığı göz alıcı kolye ve küpelerin Haziran ayında açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi. Bu mücevher, aynı zamanda Diana'nın satışa sunulan ilk aksesuarı olacak.Takma adı 'Kuğu Gölü Suiti' olan 'fine jewelry'* seti, birbirinin aynısı olan 7 adet 12 milimetrelik güney denizi incisine sahip. Sadece kolyenin toplam 51 karat olan 178 pırlantadan yapıldığı biliniyor.Etkinliğin ardından, küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle Diana'nın seti iade ettiği belirtiliyor.New York'ta düzenlenecek müzayedede mücevher setinin 5 ila 15 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. * 'Fine jewelry'; elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlardan ve altın, platin veya gümüş gibi değerli metallerden yapılan mücevherdir.
https://sputniknews.com.tr/20230426/freddie-mercurynin-kisisel-esyalari-acik-artirmaya-cikiyor-1070207223.html
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prenses diana, ingiltere, açık artırma, müzayede, kolye, küpe
prenses diana, ingiltere, açık artırma, müzayede, kolye, küpe
Prenses Diana'nın katıldığı son etkinlikte taktığı mücevherler açık artırmaya çıkıyor
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Trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın, hayattayken katıldığı son etkinlikte taktığı kolye ve küpeler açık artırmaya çıkarılıyor.
3 Haziran 1997'de Prenses Diana, başkent Londra'daki Royal Albert Hall'da bir 'Kuğu Gölü' balesine katıldı.
Bu etkinlik, Ağustos'taki trajik ölümünden önce Diana'nın katıldığı son etkinlik olarak kayıtlara geçti.
26 yıl sonra bile Diana'nın etkinlikte çekilen fotoğrafları, büyüleyici kıyafeti ve takıları etkisini sürdürüyor. Etkinlik, Diana'nın 1981'deki düğün günü hariç fotoğraflarının çokça çekildiği akşamlardan biri oldu.
Prensesin bu etkinlikte taktığı göz alıcı kolye ve küpelerin Haziran ayında açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi. Bu mücevher, aynı zamanda Diana'nın satışa sunulan ilk aksesuarı olacak.
Takma adı 'Kuğu Gölü Suiti' olan 'fine jewelry'* seti, birbirinin aynısı olan 7 adet 12 milimetrelik güney denizi incisine sahip. Sadece kolyenin toplam 51 karat olan 178 pırlantadan yapıldığı biliniyor.
Etkinliğin ardından, küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle Diana'nın seti iade ettiği belirtiliyor.
New York'ta düzenlenecek müzayedede mücevher setinin 5 ila 15 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
* 'Fine jewelry'; elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlardan ve altın, platin veya gümüş gibi değerli metallerden yapılan mücevherdir.