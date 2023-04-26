https://sputniknews.com.tr/20230426/freddie-mercurynin-kisisel-esyalari-acik-artirmaya-cikiyor-1070207223.html

Freddie Mercury'nin kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Freddie Mercury'nin kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Freddie Mercury'nin kişisel eşyalarını içeren özel koleksiyon, açık artırmaya çıkarılacak. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T12:24+0300

2023-04-26T12:24+0300

2023-04-26T12:24+0300

yaşam

freddie mercury

açık artırma

eşya

sotheby's müzayede evi

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Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, BBC'ye yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının 30 yıl içinde 1500'e yakın değerli eşya biriktirdiğini belirterek, eşyaların Mercury'nin Londra'daki evinde bulunduğunu aktardı.Müzayedenin Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşeceğini belirten Austin, satıştan yaklaşık 6 milyon sterlin (145 milyon lira) gelir beklendiğini ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.Satışa çıkarılacak eşyalar arasında Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü isimlerin eserleri de yer alıyor.Tanzanya'nın Zanzibar adasında 1946'da dünyaya gelen ve asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, 17 yaşında ailesiyle İngiltere'ye yerleşti. Adıyla özdeşleşen rock grubu Queen'i 1970'te kuran Mercury, grubuyla 15 stüdyo albümü kaydetti. Dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satışı gerçekleşen Queen, Mercury'nin 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından dağıldı.

https://sputniknews.com.tr/20200417/freddie-mercurynin-yardimcisi-sarkicinin-son-dilegini-acikladi-1041854722.html

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freddie mercury, açık artırma, eşya, sotheby's müzayede evi