https://sputniknews.com.tr/20230627/otomobil-belediye-otobusune-carpti-ayni-aileden-3-kisi-oldu-3-yarali-1072904352.html
Otomobil, belediye otobüsüne çarptı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı
Otomobil, belediye otobüsüne çarptı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil, duraktaki otobüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T07:48+0300
2023-06-27T07:48+0300
2023-06-27T07:48+0300
türkiye
kaza
otobüs
otobüs şöförü
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İzmit'te D.K. idaresindeki belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada A.Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. Otobüsteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.3 kişi hayatını kaybettiBölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobilde sıkışanlar çıkarıldı. Sürücü A.Ş.'nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişi çeşitli hastanelerin morglarına götürüldü. Sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilde yaklaşık 70 metre fren izi olduğu tespit edildi.Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/taksiciyi-kacacak-sandi-kaputa-cikip-camini-patlatti-1072845853.html
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kaza, otobüs, otobüs şöförü
kaza, otobüs, otobüs şöförü
Otomobil, belediye otobüsüne çarptı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil, duraktaki otobüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmit'te D.K. idaresindeki belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada A.Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. Otobüsteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobilde sıkışanlar çıkarıldı. Sürücü A.Ş.'nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişi çeşitli hastanelerin morglarına götürüldü. Sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilde yaklaşık 70 metre fren izi olduğu tespit edildi.
Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.