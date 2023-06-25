https://sputniknews.com.tr/20230625/taksiciyi-kacacak-sandi-kaputa-cikip-camini-patlatti-1072845853.html
Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı
Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı
Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü, şoförün kaçtığını... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T15:27+0300
2023-06-25T15:27+0300
2023-06-25T15:36+0300
taksici
kavga
türkiye
cam
trafik kazası
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Pendik'te, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/tartistigi-taksiciyi-ezmek-icin-otomobilini-uzerine-surdu-1069169327.html
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taksici, kavga, cam, trafik kazası
taksici, kavga, cam, trafik kazası
Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı
15:27 25.06.2023 (güncellendi: 15:36 25.06.2023) Abone ol
Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü, şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı.
Pendik'te, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı.
Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi.
Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.