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Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı
Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı
Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü, şoförün kaçtığını... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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taksici
kavga
türkiye
cam
trafik kazası
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Pendik'te, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/tartistigi-taksiciyi-ezmek-icin-otomobilini-uzerine-surdu-1069169327.html
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taksici, kavga, cam, trafik kazası
taksici, kavga, cam, trafik kazası

Taksiciyi kaçacak sandı, kaputa çıkıp camını patlattı

15:27 25.06.2023 (güncellendi: 15:36 25.06.2023)
© İHAPendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza
Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© İHA
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Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü, şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı.
Pendik'te, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı.
Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi.
Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.
Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
TÜRKİYE
Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü
4 Nisan, 16:32
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