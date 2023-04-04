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https://sputniknews.com.tr/20230404/tartistigi-taksiciyi-ezmek-icin-otomobilini-uzerine-surdu-1069169327.html
Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü
Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü
Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:32+0300
2023-04-04T16:32+0300
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Edinilen bilgiye göre Taksici Burak Yılmaz taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken, otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html
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istanbul, taksi, kavga
istanbul, taksi, kavga

Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü

16:32 04.04.2023
© İHA / AYKUT ZOR - ENES ŞAMİL GÖNENÇTartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü
Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA / AYKUT ZOR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ
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Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Taksici Burak Yılmaz taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken, otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.
Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi.
Otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi.

Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.
balkon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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