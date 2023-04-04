https://sputniknews.com.tr/20230404/tartistigi-taksiciyi-ezmek-icin-otomobilini-uzerine-surdu-1069169327.html

Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü

Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü

Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T16:32+0300

2023-04-04T16:32+0300

2023-04-04T16:32+0300

türkiye

istanbul

taksi

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069168335_0:484:828:950_1920x0_80_0_0_c8f2fecc64606a61599dc6d8a67b4499.jpg

Edinilen bilgiye göre Taksici Burak Yılmaz taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken, otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, taksi, kavga