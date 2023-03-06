Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html
Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü
Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü
Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen kadın ile aşağıda onu tutmaya çalışan taksi şoförü yaralandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:55+0300
2023-03-06T16:55+0300
yaşam
balkon
taksi
edirne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/04/1058278885_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_9c2a04d4286e8cfd8b50d98c57925a45.jpg
İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokağı'nda bir sitedeki apartmanın 5. katında oturan G.A, taksi çağırdı.Bir süre sonra taksinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan bakan G.A, aşağıya düşmeye başladı.G.A, bu esnada kendisini görüp tutmaya çalışan taksi şoförü B.D'nin üzerine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan G.A. ve B.D, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, buradaki tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/besiktas-bebek-arnavutkoy-caddesinde-restoranin-oldugu-iskele-coktu-onlarca-insan-denize-dustu-1064928536.html
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/04/1058278885_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_13ccede2edec111bfe51db9a8e594724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balkon, taksi, edirne
balkon, taksi, edirne

Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü

16:55 06.03.2023
© Fotoğrafbalkon
balkon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen kadın ile aşağıda onu tutmaya çalışan taksi şoförü yaralandı.
İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokağı'nda bir sitedeki apartmanın 5. katında oturan G.A, taksi çağırdı.
Bir süre sonra taksinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan bakan G.A, aşağıya düşmeye başladı.
G.A, bu esnada kendisini görüp tutmaya çalışan taksi şoförü B.D'nin üzerine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan G.A. ve B.D, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, buradaki tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
TÜRKİYE
Bebek Arnavutköy Caddesi'deki restoranın balkon kısmı çöktü: 25 kişi denize düştü, 4 kişi yaralandı
23 Aralık 2022, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала