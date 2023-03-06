https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html

Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü

Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen kadın ile aşağıda onu tutmaya çalışan taksi şoförü yaralandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:55+0300

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yaşam

balkon

taksi

edirne

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İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokağı'nda bir sitedeki apartmanın 5. katında oturan G.A, taksi çağırdı.Bir süre sonra taksinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan bakan G.A, aşağıya düşmeye başladı.G.A, bu esnada kendisini görüp tutmaya çalışan taksi şoförü B.D'nin üzerine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan G.A. ve B.D, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, buradaki tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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balkon, taksi, edirne