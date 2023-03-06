https://sputniknews.com.tr/20230306/balkonda-dengesini-kaybeden-kadin-taksicinin-uzerine-dustu-1067885624.html
Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü
Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü
Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen kadın ile aşağıda onu tutmaya çalışan taksi şoförü yaralandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:55+0300
2023-03-06T16:55+0300
2023-03-06T16:55+0300
yaşam
balkon
taksi
edirne
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İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokağı'nda bir sitedeki apartmanın 5. katında oturan G.A, taksi çağırdı.Bir süre sonra taksinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan bakan G.A, aşağıya düşmeye başladı.G.A, bu esnada kendisini görüp tutmaya çalışan taksi şoförü B.D'nin üzerine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan G.A. ve B.D, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, buradaki tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/besiktas-bebek-arnavutkoy-caddesinde-restoranin-oldugu-iskele-coktu-onlarca-insan-denize-dustu-1064928536.html
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balkon, taksi, edirne
Balkonda dengesini kaybeden kadın, taksicinin üzerine düştü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen kadın ile aşağıda onu tutmaya çalışan taksi şoförü yaralandı.
İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokağı'nda bir sitedeki apartmanın 5. katında oturan G.A, taksi çağırdı.
Bir süre sonra taksinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan bakan G.A, aşağıya düşmeye başladı.
G.A, bu esnada kendisini görüp tutmaya çalışan taksi şoförü B.D'nin üzerine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan G.A. ve B.D, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, buradaki tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.