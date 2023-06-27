https://sputniknews.com.tr/20230627/lavrov-venezuellali-mevkidasi-gil-ile-rusyadaki-olaylari-gorustu-1072935996.html
Lavrov, Venezüellalı mevkidaşı Gil ile Rusya'daki olayları görüştü
Lavrov, Venezüellalı mevkidaşı Gil ile Rusya'daki olayları görüştü
Lavrov, Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle ilgili dayanışma için Venezüella Dışişleri Bakanı Gil'e teşekkür etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T21:48+0300
2023-06-27T21:48+0300
2023-06-27T21:48+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
venezüella
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071217613_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_abb3b8686d5e288e072fc684e4e08972.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Venezüellalı mevkidaşı İvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karakas'a Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle ilgili desteği için teşekkür ettiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak gösterilen ilkeli destek ve dayanışma için Venezuela liderliğine şükranlarını dile getirdi” denildi.Görüşmede tarafların ikili gündemdeki güncel meseleleri, öncelikli ortak projelerin uygulanma seyrini ele aldıkları ve ayrıca daha adil ve daha güvenli bir dünya düzeninin inşası için çeşitli formatlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusundaki niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/lavrov-wagner-ayaklanmasi-sirasinda-pek-cok-ulke-rusya-hukumetiyle-dayanisma-gosterdi-1072882077.html
rusya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071217613_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_9437aa3a2956df33096e08d2ac1c60b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, venezüella
rusya, sergey lavrov, venezüella
Lavrov, Venezüellalı mevkidaşı Gil ile Rusya'daki olayları görüştü
Abone ol
Lavrov, Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle ilgili dayanışma için Venezüella Dışişleri Bakanı Gil'e teşekkür etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Venezüellalı mevkidaşı İvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karakas'a Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle ilgili desteği için teşekkür ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak gösterilen ilkeli destek ve dayanışma için Venezuela liderliğine şükranlarını dile getirdi” denildi.
Görüşmede tarafların ikili gündemdeki güncel meseleleri, öncelikli ortak projelerin uygulanma seyrini ele aldıkları ve ayrıca daha adil ve daha güvenli bir dünya düzeninin inşası için çeşitli formatlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusundaki niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.