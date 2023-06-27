https://sputniknews.com.tr/20230627/lavrov-venezuellali-mevkidasi-gil-ile-rusyadaki-olaylari-gorustu-1072935996.html

Lavrov, Venezüellalı mevkidaşı Gil ile Rusya'daki olayları görüştü

Lavrov, Venezüellalı mevkidaşı Gil ile Rusya'daki olayları görüştü

Lavrov, Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle ilgili dayanışma için Venezüella Dışişleri Bakanı Gil'e teşekkür etti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T21:48+0300

2023-06-27T21:48+0300

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dünya

rusya

sergey lavrov

venezüella

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Venezüellalı mevkidaşı İvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karakas'a Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle ilgili desteği için teşekkür ettiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'daki silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak gösterilen ilkeli destek ve dayanışma için Venezuela liderliğine şükranlarını dile getirdi” denildi.Görüşmede tarafların ikili gündemdeki güncel meseleleri, öncelikli ortak projelerin uygulanma seyrini ele aldıkları ve ayrıca daha adil ve daha güvenli bir dünya düzeninin inşası için çeşitli formatlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusundaki niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/lavrov-wagner-ayaklanmasi-sirasinda-pek-cok-ulke-rusya-hukumetiyle-dayanisma-gosterdi-1072882077.html

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