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Kırım'ın Kirovskiy bölgesinde demiryoluında hasar oluştu
Kırım'ın Kirovskiy bölgesinde demiryoluında hasar oluştu
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Kirovskiy bölgesinde demiryolunun zarar gördüğünü belirtti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T15:15+0300
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dünya
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demiryolları
demiryolu
tren
sergey aksenov
rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kirovskiy bölgesinde demiryolunda hasar oluştuğunu ifade etti.Demiryolundaki hasarın nedenini belirtmeyen Aksenov, "Yaralı bulunmuyor, ilgili birimler olay yerinde çalışıyor. Onarım çalışmaları, yaklaşık 4-8 saat sürecek" dedi.Kırım sakinlerini sukuneti korumaya çağıran Aksenov, sadece güvenilir bilgi kaynaklarına itibar edilmesini de istedi.Bu arada Aksenov'un danışmanı Oleg Kryuçkov, iki uzak mesafe treninin ve yerel güzergahta hizmet veren iki trenin demiryolundaki hasar nedeniyle seferlerini tamamlayamadığını belirtti.Dört trendeki yolcuların varış yerlerine diğer taşıtlarla transfer edildiğini bildiren Kryuçkov, olay yerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü ekledi.23 Haziran'da Kırım'daki Gonçarskiy Köprüsü, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle zarar görmüştü. Herson Bölge Valisi Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Kırım'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/putin-kirim-ve-kubana-uzanan-don-otoyolunun-yeni-bolumlerini-acti-1072508341.html
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kırım, demiryolları, demiryolu, tren, sergey aksenov, rusya
kırım, demiryolları, demiryolu, tren, sergey aksenov, rusya

Kırım'ın Kirovskiy bölgesinde demiryoluında hasar oluştu

15:15 27.06.2023 (güncellendi: 17:38 27.06.2023)
© Sputnik / MOST.LIFEKırım Köprüsü-demiryolu kısmı
Kırım Köprüsü-demiryolu kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© Sputnik / MOST.LIFE
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Kirovskiy bölgesinde demiryolunun zarar gördüğünü belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kirovskiy bölgesinde demiryolunda hasar oluştuğunu ifade etti.

Demiryolundaki hasarın nedenini belirtmeyen Aksenov, "Yaralı bulunmuyor, ilgili birimler olay yerinde çalışıyor. Onarım çalışmaları, yaklaşık 4-8 saat sürecek" dedi.

Kırım sakinlerini sukuneti korumaya çağıran Aksenov, sadece güvenilir bilgi kaynaklarına itibar edilmesini de istedi.

Bu arada Aksenov'un danışmanı Oleg Kryuçkov, iki uzak mesafe treninin ve yerel güzergahta hizmet veren iki trenin demiryolundaki hasar nedeniyle seferlerini tamamlayamadığını belirtti.

Dört trendeki yolcuların varış yerlerine diğer taşıtlarla transfer edildiğini bildiren Kryuçkov, olay yerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

23 Haziran'da Kırım'daki Gonçarskiy Köprüsü, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle zarar görmüştü. Herson Bölge Valisi Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Kırım'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdığını açıklamıştı.
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