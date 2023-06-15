https://sputniknews.com.tr/20230615/putin-kirim-ve-kubana-uzanan-don-otoyolunun-yeni-bolumlerini-acti-1072508341.html
Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan Don otoyolunun yeni bölümlerini açtı
Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan Don otoyolunun yeni bölümlerini açtı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan M-4 Don federal otoyolunda Krasnodar'ı bypass eden çevreyolunu hizmete soktu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:02+0300
2023-06-15T22:02+0300
2023-06-15T22:02+0300
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Kremlin'in açıklamasına göre açılış törenine video konferans yoluyla katılan Putin, projenin Kırım Köprüsü'ne uzanan karayollarının geliştirilmesi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.Yeni karayolunun bölgenin ulaşım, sanayi, tarım ve ekonomi potansiyelini hissedilir biçimde artıracağını söyleyen Putin, şehirlerin ve köylerin tam teşekküllü kalkınmasına ivme kazandırılacağını vurguladı.Putin, 51 kilometrelik Krasnodar çevreyolunun Kırım ve Kuban'a giden turistlerin trafikte geçireceği süreyi azaltacağının da altını çizdi.Rusya lideri, Krasnodar çevreyolunun planlanandan 6 ay önce tamamlandığını da sözlerine ekledi.Rostov-na-Donu kentinin merkezi kabul edilen Aksay'ın doğusundaki 65 kilometrelik çevreyolunu da açan Putin, bu yolların ekonominin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına hizmet edeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kremlin-istanbuldaki-baris-gorusmelerinde-kirimin-rusyaya-kiralanmasi-muzakere-edilmedi-1072445065.html
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rusya, vladimir putin, kırım, karayolu
rusya, vladimir putin, kırım, karayolu
Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan Don otoyolunun yeni bölümlerini açtı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan M-4 Don federal otoyolunda Krasnodar'ı bypass eden çevreyolunu hizmete soktu.
Kremlin'in açıklamasına göre açılış törenine video konferans yoluyla katılan Putin, projenin Kırım Köprüsü'ne uzanan karayollarının geliştirilmesi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.
Yeni karayolunun bölgenin ulaşım, sanayi, tarım ve ekonomi potansiyelini hissedilir biçimde artıracağını söyleyen Putin, şehirlerin ve köylerin tam teşekküllü kalkınmasına ivme kazandırılacağını vurguladı.
Putin, 51 kilometrelik Krasnodar çevreyolunun Kırım ve Kuban'a giden turistlerin trafikte geçireceği süreyi azaltacağının da altını çizdi.
Rusya lideri, Krasnodar çevreyolunun planlanandan 6 ay önce tamamlandığını da sözlerine ekledi.
Rostov-na-Donu kentinin merkezi kabul edilen Aksay'ın doğusundaki 65 kilometrelik çevreyolunu da açan Putin, bu yolların ekonominin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına hizmet edeceğini vurguladı.