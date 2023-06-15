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Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan Don otoyolunun yeni bölümlerini açtı
Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan Don otoyolunun yeni bölümlerini açtı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan M-4 Don federal otoyolunda Krasnodar'ı bypass eden çevreyolunu hizmete soktu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:02+0300
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rusya
vladimir putin
kırım
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Kremlin'in açıklamasına göre açılış törenine video konferans yoluyla katılan Putin, projenin Kırım Köprüsü'ne uzanan karayollarının geliştirilmesi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.Yeni karayolunun bölgenin ulaşım, sanayi, tarım ve ekonomi potansiyelini hissedilir biçimde artıracağını söyleyen Putin, şehirlerin ve köylerin tam teşekküllü kalkınmasına ivme kazandırılacağını vurguladı.Putin, 51 kilometrelik Krasnodar çevreyolunun Kırım ve Kuban'a giden turistlerin trafikte geçireceği süreyi azaltacağının da altını çizdi.Rusya lideri, Krasnodar çevreyolunun planlanandan 6 ay önce tamamlandığını da sözlerine ekledi.Rostov-na-Donu kentinin merkezi kabul edilen Aksay'ın doğusundaki 65 kilometrelik çevreyolunu da açan Putin, bu yolların ekonominin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına hizmet edeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kremlin-istanbuldaki-baris-gorusmelerinde-kirimin-rusyaya-kiralanmasi-muzakere-edilmedi-1072445065.html
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rusya, vladimir putin, kırım, karayolu
rusya, vladimir putin, kırım, karayolu

Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan Don otoyolunun yeni bölümlerini açtı

22:02 15.06.2023
© Sputnik / Михаил Метцель / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Михаил Метцель
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Kuban'a uzanan M-4 Don federal otoyolunda Krasnodar'ı bypass eden çevreyolunu hizmete soktu.
Kremlin'in açıklamasına göre açılış törenine video konferans yoluyla katılan Putin, projenin Kırım Köprüsü'ne uzanan karayollarının geliştirilmesi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.
Yeni karayolunun bölgenin ulaşım, sanayi, tarım ve ekonomi potansiyelini hissedilir biçimde artıracağını söyleyen Putin, şehirlerin ve köylerin tam teşekküllü kalkınmasına ivme kazandırılacağını vurguladı.
Putin, 51 kilometrelik Krasnodar çevreyolunun Kırım ve Kuban'a giden turistlerin trafikte geçireceği süreyi azaltacağının da altını çizdi.
Rusya lideri, Krasnodar çevreyolunun planlanandan 6 ay önce tamamlandığını da sözlerine ekledi.
Rostov-na-Donu kentinin merkezi kabul edilen Aksay'ın doğusundaki 65 kilometrelik çevreyolunu da açan Putin, bu yolların ekonominin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına hizmet edeceğini vurguladı.
Barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna delegasyonlarını bir araya getiren son görüşme de yine İstanbul’da mart sonunda gerçekleştirilmişti. Taraflar arasında yapılacak barış anlaşmasının genel hatları üstünde anlaşılan bu görüşmenin ardından Ukrayna bazı maddeler konusunda geri adım atmış, daha sonra da görüşmeler tıkanmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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