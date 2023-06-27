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İtalya'da antisemitizmle mücadele: Futbolcuların forma numarası olarak '88'i alması yasaklandı
İtalya'da antisemitizmle mücadele: Futbolcuların forma numarası olarak '88'i alması yasaklandı
İtalya'da Nazi lideri Adolf Hitler'i çağrıştırdığı gerekçesiyle futbolcuların forma numarası olarak '88'i almasına yasak getirildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:21+0300
2023-06-27T17:40+0300
spor
italya
adolf hitler
forma
antisemitizm
futbol
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İtalya İçişleri Bakanlığı ile İtalya Futbol Federasyonu arasında futbolda antisemitizmle mücadeleye yönelik bir niyet beyanı imzalandı.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin duyurduğu niyet beyanı çerçevesindeki karara göre, ülkede özellikle Neonazi ırkçı grupların Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen İtalyan alfabesinin 8'inci harfi olan "H"ye karşılık "88" sayısını sembol olarak kullanması sebebiyle futbolda, futbolcuların forma numaralarına bu sayıyı alması yasaklandı.Nazizim'i çağrıştırabilecek sembollere engelFutbolcuların '88' numarasını alması dışında futbolda, taraftarların da Nazizim'i çağrıştırabilecek sembolleri kullanılmasının yasaklandığını ifade eden Piantedosi, maçlar sırasında antisemitik tezahüratlar yapılması halinde müsabaka hakeminin maçı durdurması gibi yaptırımlar getirildiğini, karşılaşmanın durdurulma gerekçesinin de skorbord ve hoparlörler aracılığıyla taraftarlara duyurulacağını aktardı.Söz konusu karardan halihazırda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynayan iki oyuncu etkilenecek. Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic, Lazio'da top koşturan Toma Basic yeni sezondan itibaren forma numarası olarak "88"i alamayacak.Basında yer alan haberlere göre, İtalya'da daha önce Mateusz Praszelik, Gianluigi Buffon ve Marco Borriello gibi futbolcular bir dönem forma numarası olarak "88"i almış, ancak daha sonra eleştiriler üzerine bu oyuncular aşırı sağa herhangi bir sempati duymadıklarını açıklamak durumunda kalmışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20220921/italyan-asiri-sagci-parti-hitleri-oven-paylasimlari-nedeniyle-adayini-askiya-aldi-1061466678.html
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italya, adolf hitler, forma, antisemitizm, futbol
italya, adolf hitler, forma, antisemitizm, futbol

İtalya'da antisemitizmle mücadele: Futbolcuların forma numarası olarak '88'i alması yasaklandı

17:21 27.06.2023 (güncellendi: 17:40 27.06.2023)
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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İtalya'da Nazi lideri Adolf Hitler'i çağrıştırdığı gerekçesiyle futbolcuların forma numarası olarak '88'i almasına yasak getirildi.
İtalya İçişleri Bakanlığı ile İtalya Futbol Federasyonu arasında futbolda antisemitizmle mücadeleye yönelik bir niyet beyanı imzalandı.
İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin duyurduğu niyet beyanı çerçevesindeki karara göre, ülkede özellikle Neonazi ırkçı grupların Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen İtalyan alfabesinin 8'inci harfi olan "H"ye karşılık "88" sayısını sembol olarak kullanması sebebiyle futbolda, futbolcuların forma numaralarına bu sayıyı alması yasaklandı.

Nazizim'i çağrıştırabilecek sembollere engel

Futbolcuların '88' numarasını alması dışında futbolda, taraftarların da Nazizim'i çağrıştırabilecek sembolleri kullanılmasının yasaklandığını ifade eden Piantedosi, maçlar sırasında antisemitik tezahüratlar yapılması halinde müsabaka hakeminin maçı durdurması gibi yaptırımlar getirildiğini, karşılaşmanın durdurulma gerekçesinin de skorbord ve hoparlörler aracılığıyla taraftarlara duyurulacağını aktardı.
Söz konusu karardan halihazırda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynayan iki oyuncu etkilenecek. Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic, Lazio'da top koşturan Toma Basic yeni sezondan itibaren forma numarası olarak "88"i alamayacak.
Basında yer alan haberlere göre, İtalya'da daha önce Mateusz Praszelik, Gianluigi Buffon ve Marco Borriello gibi futbolcular bir dönem forma numarası olarak "88"i almış, ancak daha sonra eleştiriler üzerine bu oyuncular aşırı sağa herhangi bir sempati duymadıklarını açıklamak durumunda kalmışlardı.
İtalya'da 25 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerde sandıktan birinci çıkması beklenen İtalya'nın Kardeşleri isimli parti, Nazi lideri Adolf Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle bir adayının partiyle ilişkisinin kesildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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