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https://sputniknews.com.tr/20220921/italyan-asiri-sagci-parti-hitleri-oven-paylasimlari-nedeniyle-adayini-askiya-aldi-1061466678.html
İtalyan aşırı sağcı parti, Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle adayını askıya aldı
İtalyan aşırı sağcı parti, Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle adayını askıya aldı
İtalya'da 25 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerde sandıktan birinci çıkması beklenen İtalya'nın Kardeşleri isimli parti, Nazi lideri Adolf Hitler'i öven... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T14:13+0300
2022-09-21T14:13+0300
dünya
italya
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aşırı sağcı partiler
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Sosyal medya paylaşımlarında Nazi lideri Adolf Hitler'i öven İtalya'nın Kardeşleri isimli aşırı sağcı parti, seçimlerde aday olarak yer alacak bir üyesinin adaylığını askıya aldı. Parti, kökenlerini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) dayandırıyor. Ancak İtalya'nın gelecek başbakanı olması beklenen MSI lideri Meloni kendisini aşırı sağdan uzaklaştırmaya çalışıp partisinin ılımlı muhafazakar bir güç olduğunu ileri sürüyor.Bir Fransız televizyonuna 1996'da verdiği bir röportajda Meloni, İtalyan faşist lider Mussolini'yi 'iyi bir siyasetçi' olarak tanımlamıştı.Partiyi eleştirenler, MSI'ın neo-faşistleri bünyesinde bulundurduğunu söylüyor. Hali hazırda Mussolini'nin soyundan gelen iki kişi de partinin üyeleri arasında yer alıyor. La Repubblica gazetesi ise kısa bir süre önce, şu anda partinin adayları arasında yer alan Calogero Pisano'nun Adolf Hitler'i 'büyük bir devlet adamı' olarak tanımladığı sekiz yıl önceki bir sosyal medya yorumunu yayınladı. Sicilya'da aday olan Pisano, 2016'da Meloni'yi 'modern faşist' olarak tanımlayan birini övmüş ve 'İtalya'nın Kardeşleri'nin gerçek ideallerini asla gizlemediğini' ifade etmişti.Söz konusu paylaşımlar, İtalya'daki Yahudi toplumunda rahatsızlığa yol açtı. Roma Yahudi Cemaati lideri Ruth Dureghello, "Hitler'i övenlerin bir sonraki parlamentoda oturabileceği fikri kabul edilemez" açıklaması yaparak, "Nefreti meşrulaştıranlara zemin verilemez" ifadelerini kullandı.Eleştirilere İtalya'nın Kardeşleri'nden gelen yanıtta ise Pisano'nun adaylığının askıya alındığı belirtilerek, "Bu andan itibaren, Pisano artık (partiyi) hiçbir düzeyde temsil etmemektedir" denildi.Pisano da Facebook'tan yaptığı açıklamada özür dileyerek, "Yıllar önce yanlış şeyler yazdım" dedi ve paylaşımlarını sildiğini belirtti. İtalya'nın Kardeşleri'nin, bu pazar günü yapılacak seçimlerde İtalya'nın en büyük tek partisi olarak çıkması ve sağ partiler koalisyonunu parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğa götürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/italyanin-ilk-post-fasist-basbakani-olmasi-beklenen-meloninin-tecavuz-videosu-paylasimina-tepki--1060286400.html
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italya, aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağcı, aşırı sağcı partiler
italya, aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağcı, aşırı sağcı partiler

İtalyan aşırı sağcı parti, Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle adayını askıya aldı

14:13 21.09.2022
© AFP 2022 / PIERO CRUCIATTIİtalya'da 25 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerde sandıktan birinci çıkması beklenen İtalya'nın Kardeşleri isimli parti, Nazi lideri Adolf Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle bir adayının partiyle ilişkisinin kesildiğini duyurdu.
İtalya'da 25 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerde sandıktan birinci çıkması beklenen İtalya'nın Kardeşleri isimli parti, Nazi lideri Adolf Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle bir adayının partiyle ilişkisinin kesildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / PIERO CRUCIATTI
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İtalya'da 25 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerde sandıktan birinci çıkması beklenen İtalya'nın Kardeşleri isimli parti, Nazi lideri Adolf Hitler'i öven paylaşımları nedeniyle bir adayının partiyle ilişkisinin kesildiğini duyurdu.
Sosyal medya paylaşımlarında Nazi lideri Adolf Hitler'i öven İtalya'nın Kardeşleri isimli aşırı sağcı parti, seçimlerde aday olarak yer alacak bir üyesinin adaylığını askıya aldı.
Parti, kökenlerini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) dayandırıyor. Ancak İtalya'nın gelecek başbakanı olması beklenen MSI lideri Meloni kendisini aşırı sağdan uzaklaştırmaya çalışıp partisinin ılımlı muhafazakar bir güç olduğunu ileri sürüyor.
Bir Fransız televizyonuna 1996'da verdiği bir röportajda Meloni, İtalyan faşist lider Mussolini'yi 'iyi bir siyasetçi' olarak tanımlamıştı.
Partiyi eleştirenler, MSI'ın neo-faşistleri bünyesinde bulundurduğunu söylüyor. Hali hazırda Mussolini'nin soyundan gelen iki kişi de partinin üyeleri arasında yer alıyor. La Repubblica gazetesi ise kısa bir süre önce, şu anda partinin adayları arasında yer alan Calogero Pisano'nun Adolf Hitler'i 'büyük bir devlet adamı' olarak tanımladığı sekiz yıl önceki bir sosyal medya yorumunu yayınladı.
Sicilya'da aday olan Pisano, 2016'da Meloni'yi 'modern faşist' olarak tanımlayan birini övmüş ve 'İtalya'nın Kardeşleri'nin gerçek ideallerini asla gizlemediğini' ifade etmişti.
Söz konusu paylaşımlar, İtalya'daki Yahudi toplumunda rahatsızlığa yol açtı. Roma Yahudi Cemaati lideri Ruth Dureghello, "Hitler'i övenlerin bir sonraki parlamentoda oturabileceği fikri kabul edilemez" açıklaması yaparak, "Nefreti meşrulaştıranlara zemin verilemez" ifadelerini kullandı.
Eleştirilere İtalya'nın Kardeşleri'nden gelen yanıtta ise Pisano'nun adaylığının askıya alındığı belirtilerek, "Bu andan itibaren, Pisano artık (partiyi) hiçbir düzeyde temsil etmemektedir" denildi.
Pisano da Facebook'tan yaptığı açıklamada özür dileyerek, "Yıllar önce yanlış şeyler yazdım" dedi ve paylaşımlarını sildiğini belirtti.
İtalya'nın Kardeşleri'nin, bu pazar günü yapılacak seçimlerde İtalya'nın en büyük tek partisi olarak çıkması ve sağ partiler koalisyonunu parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğa götürmesi bekleniyor.
Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri/FdI) partisinin lideri Georgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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İtalya'nın 'ilk post-faşist başbakanı' olması beklenen Meloni'nin tecavüz videosu paylaşımına tepki
23 Ağustos, 15:18
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