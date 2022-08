İtalya'nın 'ilk post-faşist başbakanı' olması beklenen Meloni'nin tecavüz videosu paylaşımına tepki

https://sputniknews.com.tr/20220823/italyanin-ilk-post-fasist-basbakani-olmasi-beklenen-meloninin-tecavuz-videosu-paylasimina-tepki--1060286400.html

İtalya'nın temmuzda koalisyon ortaklarının desteğini kaybeden Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla girdiğiyle belirsizlik döneminin yükselen yıldızı olan Georgia Meloni, bu kez tartışmalı sosyal medya paylaşımıyla gündemde. 2. Dünya Savaşı döneminin diktatörü Benito Mussolini'nin Ulusal Faşist Partisi ile tarihsel bağları bulunan ve adını İtalya milli marşının girişinden alan Fratelli d'Italia'nın (İtalya'nın Kardeşleri/FdI) lideri Georgia Meloni, 55 yaşında bir Ukraynalı kadına 27 yaşındaki Gineli bir erkeğin tecavüzünün videosunu paylaştı. 25 Eylül seçimleri için yapılan anketlerde en önde gözüken ve 'göçmenlerin suç oranlarını artırdığı, Avrupa'nın İslamlaşmasına yol açtığı' iddiaları üzerinden kampanya yürüten Meloni'ye tecavüz videosunu siyasi amaçlarla kullanmak, göçmenlerle sığınmacıları suçlu olarak göstermek, yabancı düşmanlığını kışkırtmak gibi eleştiriler yöneltildi. 'Şehirlerimizin güvenliği için elimden gelen her şeyi yapacağım'Piacenza kasabasında kaldırım üzerindeki tecavüzün sokağa bakan bir daireden videoya çekildiği ve polisin saldırganı gözaltına aldığı belirtildi. Kökenleri mağdurun da saldırganın da göçmen olduğuna işaret ediyor. Bir gazetenin sitesinde görüntü bulanıklaştırılarak ancak kadının çığlıkları net duyulabilir halde bırakılarak yayımlanan videoyu tweetleyen kadın lider, şöyle yazdı: "Piacenza'da gündüz gözü bir sığınmacı tarafından gerçekleştirilen Ukraynalı bir kadına yönelik bu korkunç cinsel şiddet olayı karşısında kimse sessiz kalamaz. Bu kadına sarılıyorum. Şehirlerimizin güvenliğini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım."Tweet, Meloni'nin siyasi rakipleri ve sosyal medya kullanıcılarının çoğundan tepki seli aldı.Merkez solcu Demokrat Parti'nin (PD) Genel Başkanı Enrico Letta, “Tecavüz görüntülerini kullanmak ahlaksızca ve uygunsuz bir hareket. Seçim amaçları için bunu yapmak daha da uygunsuz" diye tweetledi. Letta "İnsanlara ve kurbanlara saygı her şeyden önce gelir" diye ekledi. 2019'da PD'den ayrılıp Azione (Eylem/Az) partisini kuran Carlo Calenda da Meloni'yi 'ahlaksızlıkla' suçlarken "Sadece kurbanlar önemlidir" vurgusunu yaptı.Somali kökenli yazar Igiaba Scego, kadın liderin kadın mağduru istismar ettiğini dile getirerek "Mağduru korumak yerine röntgenci tıklama tuzağı olarak sunuyor. Bu korkunç bir seçim kampanyası" dedi. Meloni ise Facebook sayfasından 'rakiplerinin tecavüzü kendisine saldırmak için kullandığı ve kendisinin göçmenlerle ilgili acil kriz durumu dediği şeyi ele almaktan kaçınmak için mağduru görmezden geldikleri' yanıtını verdi. Milliyetçi-muhafazakar-sağcı popülist çizgideki FdI lideri, seçimi kazanırsa göçmen teknelerinin açılmasını önlemek için Kuzey Afrika'ya deniz ablukası uygulamayı vaat ediyor. Haberlerde 'İtalya'nın ilk post-faşist (neo-faşist) ve ilk kadın başbakanı olmasının beklendiği' ifade edilen Meloni, 2008-11 arasındaki 4. Silvio Berlusconi kabinesinin gençlik bakanıydı.Başmüttefiki olan Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin 2018-19'da İçişleri Bakanıyken Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmasını yasaklaması, hakkında davalar açılmasına yol açmıştı.Bir ay sonraki seçimlerde FdI, Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) partisi ile bazı küçük sağ partiler 'merkez sağ ittifak' olarak yarışacak. Merkez sağ ittifakın vaatleri arasında başkanlık sistemine geçilmesi de var. Son anketlere göre FdI'ya yüzde 23-25, PD'ye yüzde 22-24 bandında oy biçiyor. Bu iki partiyi Lig yüzde 12-14, sistem karşıtı popülist 5 Yıldız Hareketi yüzde 9-11, Berlusconi’nin Forza'sı yüzde 7-9, Az yüzde 5-7 bandında oyla takip ediyor. Anketler, FdI, Lig ve FI'den oluşan merkez sağ ittifakın seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağına işaret ediyor.

