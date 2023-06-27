https://sputniknews.com.tr/20230627/istanbulda-yollar-bos-kaldi-yogunluk-yuzde-2ye-kadar-dustu-1072908517.html
İstanbul'da yollar boş kaldı: Yoğunluk yüzde 2'ye kadar düştü
İstanbul'da yollar boş kaldı: Yoğunluk yüzde 2'ye kadar düştü
İstanbul'daki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar indi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T10:56+0300
2023-06-27T10:56+0300
2023-06-27T10:56+0300
türkiye
istanbul
trafik
yoğunluk
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Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.Genellikle trafiğin kilitlendiği TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve bağlantılarında yoğunluk yaşanmıyor. Normalde Anadolu ve Avrupa yakalarında araç yoğunluğunun yaşandığı Gülsuyu, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Haliç gibi noktalarda da trafik akıcı ilerliyor.Her gün işe, okula gitmek için binlerce kişinin kullandığı, kimi zaman kuyrukların oluştuğu metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da ender rastlanan bir sakinlik mevcut.Trafik yüzde 6'lardaSabah saatlerinde yüzde 2 seviyesinde olan trafik, 10.30 itibarıyla yüzde 6'larda seyrediyor.Öte yandan, D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkisinde belediye ekiplerinin viyadükte yaptıkları bakım çalışması nedeniyle 3 şeritli yolda trafik tek şeritten veriliyor. Bu durum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafiğin zaman zaman yoğunlaşmasına neden oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-trafik-sigortasina-zamda-tarih-verdi-1072904651.html
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istanbul, trafik, yoğunluk
istanbul, trafik, yoğunluk
İstanbul'da yollar boş kaldı: Yoğunluk yüzde 2'ye kadar düştü
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İstanbul'daki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar indi.
Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.
9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.
Genellikle trafiğin kilitlendiği TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve bağlantılarında yoğunluk yaşanmıyor. Normalde Anadolu ve Avrupa yakalarında araç yoğunluğunun yaşandığı Gülsuyu, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Haliç gibi noktalarda da trafik akıcı ilerliyor.
Her gün işe, okula gitmek için binlerce kişinin kullandığı, kimi zaman kuyrukların oluştuğu metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da ender rastlanan bir sakinlik mevcut.
Trafik yüzde 6'larda
Sabah saatlerinde yüzde 2 seviyesinde olan trafik, 10.30 itibarıyla yüzde 6'larda seyrediyor.
Öte yandan, D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkisinde belediye ekiplerinin viyadükte yaptıkları bakım çalışması nedeniyle 3 şeritli yolda trafik tek şeritten veriliyor. Bu durum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafiğin zaman zaman yoğunlaşmasına neden oluyor.