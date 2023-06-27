https://sputniknews.com.tr/20230627/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-trafik-sigortasina-zamda-tarih-verdi-1072904651.html
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortasına zamda tarih verdi
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortasına zamda tarih verdi
Asgari ücretin yüzde 34 oranında artarak net 11 bin 400 TL’ye çıkmasının ardından 26 milyon sürücüyü ilgilendiren trafik sigortasında da fiyatların artması... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T08:33+0300
2023-06-27T08:33+0300
2023-06-27T08:33+0300
ekonomi
araç
trafik
sigorta
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Asgari ücrete zam gelmesinin ardından trafik sigorta fiyatlarının da artması bekleniyor. Sigortacılar, ücretlerdeki artışın trafik sigortasında da maliyeti yüzde 40 artıracağını belirtiyor.Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Maaş zammı sonrası sigortacılardan da artış sinyali geldi: Trafik sigortasına asgari ücret ayarı" başlıklı yazısında, "Sigortacılar bir hesap yapmış; asgari ücretin yüzde 34 artarak 11 bin 400 liraya çıkması, trafik sigortasında maliyeti en az yüzde 40 artıracak" ifadelerine yer verdi.Doğan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:"Sigortacılar bir hesap yapmış; asgari ücretin yüzde 34 artarak 11 bin 400 liraya çıkması, trafik sigortasında maliyeti en az yüzde 40 artıracak. Çok da kafanızı yormadan, biraz trafik sigortası ile ilgili rakamlar vereyim ki, daha net anlaşılsın. Rakamlar, 2023’ün Ocak-Mart dönemine ait. Yılın ilk üç ayında sigortacılar trafik sigortasında, toplam 9 milyar lira tazminat ödemişler. Bunun 5.4 milyar lirası maddi, 437 milyon lirası vefat, 1.7 milyar lirası da sakatlık tazminatı. Rakamlar az geldi değil mi? Devam ediyorum. Belirttiğim gibi sigortalı veya yakınları ile sigorta şirketlerinin anlaşamayıp da mahkemelere intikal eden ve şirketlerin ‘ileride ödeyeceğiz’ diye kenara ayırdıkları tazminatlar var. Davalar sonuçlandıkça bunlar ödenecek. Bu çerçevede de toplam ödenecek tutar 24 milyar lira. Bu 24 milyarın 3.2 milyarı vefat, 11.6 milyar lirası da sakatlık tazminatlarından kaynaklanıyor.İşte, şirketlerin ödeyecekleri 15 milyar liralık vefat ve sakatlık tazminatları asgari ücret artışı ile 20 milyar lirayı geçti. Toplamda şirketlerin ödedikleri ve ödeyecekleri tazminat tutarı 32.6 milyar liraydı, 1 Temmuz tarihinden itibaren bu tutar asgari ücret artışı ile 38 milyar lirayı geçecek. Peki, aynı dönemde sigortacılar, sattıkları trafik sigortasından toplam ne kadar prim almışlar? 17.5 milyar lira. Yani, 17.5 milyar lira prim almışlar, ödeyecekleri tazminat ise 38 milyar lira. Bundan dolayı da 2023’ün ilk üç ayında sigorta şirketleri trafik sigortasında 2.7 milyar lira zarar açıkladı. Ne mi demek istiyorum? Asgari ücretteki yüzde 34’lük artış, belki hemen değil ama 2-3 ay sonra Trafik Sigortası fiyatına yansıyacaktır. Özeti, önümüzdeki dönemde trafik sigortasının fiyatı artarsa şaşırmayın."
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araç, trafik, sigorta
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortasına zamda tarih verdi
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Asgari ücretin yüzde 34 oranında artarak net 11 bin 400 TL’ye çıkmasının ardından 26 milyon sürücüyü ilgilendiren trafik sigortasında da fiyatların artması bekleniyor.
Asgari ücrete zam gelmesinin ardından trafik sigorta fiyatlarının da artması bekleniyor. Sigortacılar, ücretlerdeki artışın trafik sigortasında da maliyeti yüzde 40 artıracağını belirtiyor.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Maaş zammı sonrası sigortacılardan da artış sinyali geldi: Trafik sigortasına asgari ücret ayarı" başlıklı yazısında, "Sigortacılar bir hesap yapmış; asgari ücretin yüzde 34 artarak 11 bin 400 liraya çıkması, trafik sigortasında maliyeti en az yüzde 40 artıracak" ifadelerine yer verdi.
Doğan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Sigortacılar bir hesap yapmış; asgari ücretin yüzde 34 artarak 11 bin 400 liraya çıkması, trafik sigortasında maliyeti en az yüzde 40 artıracak. Çok da kafanızı yormadan, biraz trafik sigortası ile ilgili rakamlar vereyim ki, daha net anlaşılsın. Rakamlar, 2023’ün Ocak-Mart dönemine ait. Yılın ilk üç ayında sigortacılar trafik sigortasında, toplam 9 milyar lira tazminat ödemişler. Bunun 5.4 milyar lirası maddi, 437 milyon lirası vefat, 1.7 milyar lirası da sakatlık tazminatı. Rakamlar az geldi değil mi? Devam ediyorum. Belirttiğim gibi sigortalı veya yakınları ile sigorta şirketlerinin anlaşamayıp da mahkemelere intikal eden ve şirketlerin ‘ileride ödeyeceğiz’ diye kenara ayırdıkları tazminatlar var. Davalar sonuçlandıkça bunlar ödenecek. Bu çerçevede de toplam ödenecek tutar 24 milyar lira. Bu 24 milyarın 3.2 milyarı vefat, 11.6 milyar lirası da sakatlık tazminatlarından kaynaklanıyor.
İşte, şirketlerin ödeyecekleri 15 milyar liralık vefat ve sakatlık tazminatları asgari ücret artışı ile 20 milyar lirayı geçti. Toplamda şirketlerin ödedikleri ve ödeyecekleri tazminat tutarı 32.6 milyar liraydı, 1 Temmuz tarihinden itibaren bu tutar asgari ücret artışı ile 38 milyar lirayı geçecek. Peki, aynı dönemde sigortacılar, sattıkları trafik sigortasından toplam ne kadar prim almışlar? 17.5 milyar lira. Yani, 17.5 milyar lira prim almışlar, ödeyecekleri tazminat ise 38 milyar lira. Bundan dolayı da 2023’ün ilk üç ayında sigorta şirketleri trafik sigortasında 2.7 milyar lira zarar açıkladı. Ne mi demek istiyorum? Asgari ücretteki yüzde 34’lük artış, belki hemen değil ama 2-3 ay sonra Trafik Sigortası fiyatına yansıyacaktır. Özeti, önümüzdeki dönemde trafik sigortasının fiyatı artarsa şaşırmayın."