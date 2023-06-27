https://sputniknews.com.tr/20230627/istanbul-semalarinda-tanimlanamayan-cisim-goruldu-1072914643.html
İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim görüldü
İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim görüldü
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:50+0300
2023-06-27T12:50+0300
2023-06-27T12:50+0300
yaşam
istanbul
tanımlanamayan obje
ufo
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TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde dün 23.55 sıralarında seyreden bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı. Saniyeler içerisinde gözden kaybolan cismin ne olduğuna sürücü de anlam veremedi. Cisim ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/yusuf-guneyden-ufo-yorumu-uzaylilarla-savasacagiz-1072029881.html
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istanbul, tanımlanamayan obje, ufo
istanbul, tanımlanamayan obje, ufo
İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim görüldü
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TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde dün 23.55 sıralarında seyreden bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı.
Saniyeler içerisinde gözden kaybolan cismin ne olduğuna sürücü de anlam veremedi. Cisim ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.