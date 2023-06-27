https://sputniknews.com.tr/20230627/ege-bolgesi-bayram-tatilinde-rekor-kirdi-1072912657.html
Ege Bölgesi bayram tatilinde rekor kırdı
Ege Bölgesi bayram tatilinde rekor kırdı
9 uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Ege’nin önemli turizm merkezlerinden İzmir’de de ziyaretçi yoğunluğu... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:10+0300
2023-06-27T12:10+0300
2023-06-27T12:10+0300
türkiye
bayram tatili
çeşme
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Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İzmir’e, 23-26 Haziran tarihlerinde toplam 280 bin 713 araç girişi oldu. Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.Ayrıca 23-25 Haziran tarihlerinde kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. Bu üç günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674’e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874’e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/istanbulda-yollar-bos-kaldi-yogunluk-yuzde-2ye-kadar-dustu-1072908517.html
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bayram tatili, çeşme
Ege Bölgesi bayram tatilinde rekor kırdı
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9 uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Ege’nin önemli turizm merkezlerinden İzmir’de de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İzmir’e, 23-26 Haziran tarihlerinde toplam 280 bin 713 araç girişi oldu. Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.
Ayrıca 23-25 Haziran tarihlerinde kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. Bu üç günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674’e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874’e ulaştı.