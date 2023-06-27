https://sputniknews.com.tr/20230627/ege-bolgesi-bayram-tatilinde-rekor-kirdi-1072912657.html

Ege Bölgesi bayram tatilinde rekor kırdı

Ege Bölgesi bayram tatilinde rekor kırdı

9 uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Ege’nin önemli turizm merkezlerinden İzmir’de de ziyaretçi yoğunluğu... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T12:10+0300

2023-06-27T12:10+0300

2023-06-27T12:10+0300

türkiye

bayram tatili

çeşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072912474_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9b1302d5a14a719deb3a53e54648b826.jpg

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İzmir’e, 23-26 Haziran tarihlerinde toplam 280 bin 713 araç girişi oldu. Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı.Ayrıca 23-25 Haziran tarihlerinde kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. Bu üç günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674’e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874’e ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/istanbulda-yollar-bos-kaldi-yogunluk-yuzde-2ye-kadar-dustu-1072908517.html

türkiye

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayram tatili, çeşme