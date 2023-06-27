https://sputniknews.com.tr/20230627/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072905381.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0160 liradan, euro 28,4220 liradan güne başladı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T09:22+0300
2023-06-27T09:22+0300
2023-06-27T09:22+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 26,0140 liradan alınan dolar 26,0160 liradan satılıyor. 28,4200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,4220 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 25,7180 lira, euronun satış fiyatı da 28,0670 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 601 lira, çeyrek altın 2 bin 593 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 341 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.732 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.01 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.01 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.291 dolar seviyesinde.
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gram altın ne kadar,dolar ne kadar,euro ne kadar
gram altın ne kadar,dolar ne kadar,euro ne kadar
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,0160 liradan, euro 28,4220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,0140 liradan alınan dolar 26,0160 liradan satılıyor. 28,4200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,4220 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 25,7180 lira, euronun satış fiyatı da 28,0670 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 601 lira, çeyrek altın 2 bin 593 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 341 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.732 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.01 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.01 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 30.291 dolar seviyesinde.