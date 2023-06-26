https://sputniknews.com.tr/20230626/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari-nasil-1072862218.html
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları nasıl?
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları nasıl?
İstanbul serbest piyasada dolar 25,3730 liradan, euro 27,6750 liradan haftaya başladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T09:10+0300
2023-06-26T09:10+0300
2023-06-26T09:10+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 25,3710 liradan alınan dolar 25,3730 liradan satılıyor. 27,6730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 27,6750 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, euronun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 571 lira, çeyrek altın 2 bin 542 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 136 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.582 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.29 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.29 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.214 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları nasıl?
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İstanbul serbest piyasada dolar 25,3730 liradan, euro 27,6750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 25,3710 liradan alınan dolar 25,3730 liradan satılıyor. 27,6730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 27,6750 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, euronun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 571 lira, çeyrek altın 2 bin 542 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 136 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.582 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 74.29 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.29 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 30.214 dolar seviyesinde.