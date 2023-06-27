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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu."
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recep tayyip erdoğan, katar, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü

14:50 27.06.2023
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLUKatar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLU
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu."
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