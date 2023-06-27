https://sputniknews.com.tr/20230627/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-seyh-temim-ile-telefonda-gorustu-1072920687.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T14:50+0300
2023-06-27T14:50+0300
2023-06-27T14:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
katar
görüşme
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu."
katar
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recep tayyip erdoğan, katar, görüşme
recep tayyip erdoğan, katar, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu."