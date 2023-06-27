https://sputniknews.com.tr/20230627/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-seyh-temim-ile-telefonda-gorustu-1072920687.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T14:50+0300

2023-06-27T14:50+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

katar

görüşme

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu."

katar

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recep tayyip erdoğan, katar, görüşme