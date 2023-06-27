BM'den Guantanamo'ya ilk ziyaret: 'Utanç verici bir yer'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230627/bmden-guantanamoya-ilk-ziyaret-utanc-verici-bir-yer-1072906623.html
BM'den Guantanamo'ya ilk ziyaret: 'Utanç verici bir yer'
BM'den Guantanamo'ya ilk ziyaret: 'Utanç verici bir yer'
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ni Aolain, Guantanamo hapishanesine ilk teknik ziyaret düzenleyen kişi oldu. Aolain... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T10:09+0300
2023-06-27T10:09+0300
dünya
abd
guantanamo
hapishane
işkence
tutuklu
bm
birleşmiş milletler (bm)
ziyaret
güney amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072906985_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_b30a0a49e12b7de86a97bf1278ba1128.png
BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Aolain, ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlaması ile Ortadoğu'da tutukladığı yüzlerce insanı hapsettiği Küba’daki Guantanamo hapishanesine düzenlediği teknik ziyaret sonrasında hazırladığı raporu New York'taki BM binasında gazetecilerle paylaştı.Guantanamo'ya daha önce yapılan taleplere rağmen ilk kez erişim sağlandığına dikkati çeken Aolain, iş birliği için mevcut ABD yönetimine teşekkürlerini iletti.'Hepsi çok geç kaldığımızı söyledi'Aolain, hala Guantanamo'da tutuklu bulunanların yanı sıra serbest bırakılan kişilerle de görüştüğünü belirterek, "Hepsi çok geç kaldığımızı söyledi" dedi.Guantanamo'daki koşullarda az da olsa bazı iyileşmelerin olduğunu aktaran Aolain, "Ancak, hapishanede hala 30 tutuklunun bulunmasıyla ilgili derin endişelerim bulunuyor. Söz konusu mahkumlar her gün keyfiyetle mücadele ediyor. Çok ciddi yapısal eksiklikler bulunurken, eğitim, sağlık hizmeti, ailelerle görüşme ve adalete erişim konusunda keyfiyet hakim geliyor." diye konuştu.Aolain, bu keyfiyetin acı çekme ve güvensizliğe neden olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 20 yıldır tutuklu bulanan kişilerdeki ızdırabın çok derin olduğunu gördüm. Görüştüğüm her tutuklunun hayatında sistematik olarak uygulanan işkence ve keyfi tutuklamaların acımasız etkilerini gördüm" ifadelerini kullandı.Tutukluların geçmişteki işkence deneyimlerinin bugün de onlarla birlikte yaşadığını aktaran Aolain, bu konuda tedavi de göremediklerini bildirdi.Aloain, "Guantanamo'daki uygulamalar tutukluların onurları, temel hak ve özgürlükleri üzerinde derin etki bırakırken uluslararası hukuk bağlamında acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye tekabül ediyor" değerlendirmesini yaptı.ABD'nin örnek teşkil etmesi gerektiğine işaret eden Aloain, "ABD, Guantanamo hapishanesindeki tutuklular, serbest bırakılanlar ve tüm terör mağdurları için uluslararası hukuk ihlallerinin sorumlularını cezalandırmalı. Burada özrün öneminin altını çizmek istiyorum ancak iyileştirme ve söz konusu ihlallerin tekrar yaşanmayacağının güvencesinin de sağlanması lazım" şeklinde konuştu.'ABD hükümetinin sorumlu tutulması gereken hususlar var'Aloain, Guantanamo hapishanesinin kapatılması çağrısında bulunarak, bununla ilgili bazı siyasi zorluklar bulunduğuna işaret etti ve "Guantanamo, hem bireysel olarak hem de kolektif olarak utanç verici bir yer" dedi.İşkencenin uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğuna dikkati çeken Aloain, "ABD hükümetinin bu çerçevede sorumlu tutulması gereken hususlar var" dedi.Aloain, işkence delillerinin fiziksel olarak muhafaza edilmesinin de önem taşıdığına dikkati çekerek, "İnsan haklarını ihlal etmek hiçbir ülkeyi daha güvenli hale getirmez. İşkence dahil süregelen ihlaller aksinde daha fazla şiddeti teşvik eder" ifadelerini kullandı.Guantanamo hapishanesiABD, Ağustos 2021'de askeri güçlerini Afganistan'dan çekti ancak Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri hapishaneyi Irak, Afganistan ve diğer yerlerde yakaladığı terör şüphelilerini tutmak için hala kullanıyor.21 yıl önce açılan ve bugüne kadar yaklaşık 780 kişinin tutulduğu Guantanamo'da, bu kişilerden çoğunun suçlama veya mahkeme olmadan burada tutulduğu belirtiliyor.Guantanamo'da halihazırda 30 tutuklu bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/pentagon-guantanamo-tutuklularindan-birini-pakistana-iade-etti-1062852219.html
https://sputniknews.com.tr/20230419/abddeki-bir-mahkeme-dosyasi-11-eylul-saldirganlari-cia-icin-calisiyordu-1069918555.html
guantanamo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072906985_94:0:829:551_1920x0_80_0_0_a29a6552c0cca2f7defc80b6272dd0f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, guantanamo, hapishane, işkence, tutuklu, bm, birleşmiş milletler (bm), ziyaret, güney amerika
abd, guantanamo, hapishane, işkence, tutuklu, bm, birleşmiş milletler (bm), ziyaret, güney amerika

BM'den Guantanamo'ya ilk ziyaret: 'Utanç verici bir yer'

10:09 27.06.2023
© AFP 2023Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ni Aolain, Guantanamo hapishanesine ilk teknik ziyaret düzenleyen kişi oldu. Aolain, hapishanenin 'utanç verici bir yer' olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ni Aolain, Guantanamo hapishanesine ilk teknik ziyaret düzenleyen kişi oldu. Aolain, hapishanenin 'utanç verici bir yer' olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ni Aolain, Guantanamo hapishanesine ilk teknik ziyaret düzenleyen kişi oldu. Aolain, hapishanenin 'utanç verici bir yer' olduğunu söyledi.
BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Aolain, ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlaması ile Ortadoğu'da tutukladığı yüzlerce insanı hapsettiği Küba’daki Guantanamo hapishanesine düzenlediği teknik ziyaret sonrasında hazırladığı raporu New York'taki BM binasında gazetecilerle paylaştı.
Guantanamo'ya daha önce yapılan taleplere rağmen ilk kez erişim sağlandığına dikkati çeken Aolain, iş birliği için mevcut ABD yönetimine teşekkürlerini iletti.

'Hepsi çok geç kaldığımızı söyledi'

Aolain, hala Guantanamo'da tutuklu bulunanların yanı sıra serbest bırakılan kişilerle de görüştüğünü belirterek, "Hepsi çok geç kaldığımızı söyledi" dedi.
Guantanamo'daki koşullarda az da olsa bazı iyileşmelerin olduğunu aktaran Aolain, "Ancak, hapishanede hala 30 tutuklunun bulunmasıyla ilgili derin endişelerim bulunuyor. Söz konusu mahkumlar her gün keyfiyetle mücadele ediyor. Çok ciddi yapısal eksiklikler bulunurken, eğitim, sağlık hizmeti, ailelerle görüşme ve adalete erişim konusunda keyfiyet hakim geliyor." diye konuştu.
Aolain, bu keyfiyetin acı çekme ve güvensizliğe neden olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 20 yıldır tutuklu bulanan kişilerdeki ızdırabın çok derin olduğunu gördüm. Görüştüğüm her tutuklunun hayatında sistematik olarak uygulanan işkence ve keyfi tutuklamaların acımasız etkilerini gördüm" ifadelerini kullandı.
Tutukluların geçmişteki işkence deneyimlerinin bugün de onlarla birlikte yaşadığını aktaran Aolain, bu konuda tedavi de göremediklerini bildirdi.
Aloain, "Guantanamo'daki uygulamalar tutukluların onurları, temel hak ve özgürlükleri üzerinde derin etki bırakırken uluslararası hukuk bağlamında acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye tekabül ediyor" değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin örnek teşkil etmesi gerektiğine işaret eden Aloain, "ABD, Guantanamo hapishanesindeki tutuklular, serbest bırakılanlar ve tüm terör mağdurları için uluslararası hukuk ihlallerinin sorumlularını cezalandırmalı. Burada özrün öneminin altını çizmek istiyorum ancak iyileştirme ve söz konusu ihlallerin tekrar yaşanmayacağının güvencesinin de sağlanması lazım" şeklinde konuştu.
Guantanamo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
TÜRKİYE
Pentagon, Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti
29 Ekim 2022, 23:52

'ABD hükümetinin sorumlu tutulması gereken hususlar var'

Aloain, Guantanamo hapishanesinin kapatılması çağrısında bulunarak, bununla ilgili bazı siyasi zorluklar bulunduğuna işaret etti ve "Guantanamo, hem bireysel olarak hem de kolektif olarak utanç verici bir yer" dedi.
İşkencenin uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğuna dikkati çeken Aloain, "ABD hükümetinin bu çerçevede sorumlu tutulması gereken hususlar var" dedi.
Aloain, işkence delillerinin fiziksel olarak muhafaza edilmesinin de önem taşıdığına dikkati çekerek, "İnsan haklarını ihlal etmek hiçbir ülkeyi daha güvenli hale getirmez. İşkence dahil süregelen ihlaller aksinde daha fazla şiddeti teşvik eder" ifadelerini kullandı.

Guantanamo hapishanesi

ABD, Ağustos 2021'de askeri güçlerini Afganistan'dan çekti ancak Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri hapishaneyi Irak, Afganistan ve diğer yerlerde yakaladığı terör şüphelilerini tutmak için hala kullanıyor.
21 yıl önce açılan ve bugüne kadar yaklaşık 780 kişinin tutulduğu Guantanamo'da, bu kişilerden çoğunun suçlama veya mahkeme olmadan burada tutulduğu belirtiliyor.
Guantanamo'da halihazırda 30 tutuklu bulunuyor.
11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, bir yolcu uçağının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden birine yaklaştığı anı gösteriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
DÜNYA
ABD'deki mahkeme dosyası: 11 Eylül saldırganları CIA için çalışıyordu
19 Nisan, 20:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала