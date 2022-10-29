https://sputniknews.com.tr/20221029/pentagon-guantanamo-tutuklularindan-birini-pakistana-iade-etti-1062852219.html
Pentagon, Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti
Pentagon, Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo cezaevinde tutulan Seyfullah Paraça'nın serbest bırakılarak Pakistan'a iade edildiğini açıkladı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T23:52+0300
2022-10-29T23:52+0300
2022-10-29T23:58+0300
türkiye
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
guantanamo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044198440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d3ac6830d9663fefd11ef9f0f21dbc6.jpg
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "13 Mayıs 2021'de 13567 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, İnceleme Komitesi işleminin ardından Seyfullah Paraça'nın devam eden savaş gözaltı sürecinin ABD'nin güvenliği bakımından artık gerekli olmadığına karar verildi" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 12 Eylül 2022'de Paraça'nın Pakistan'a iadesini Kongre'ye bildirdiği ve Pakistan ile iade sürecinin istişare edildiği belirtildi.Paraça, 2003'te ABD tarafından Tayland'da terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.ABD'nin New York kentinde iş yeri olan ve 18 yıldır Guantanamo'da tutuklu bulunan Paraça'nın suçu tespit edilememiş ve 18 Mayıs 2021'de serbest bırakılması onaylanmıştı.11 Eylül saldırılarından sonra kurulan, terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo hapishanesinde 35 tutuklu bulunuyor.Pentagon verilerine göre 20 tutuklu transfer için uygun, 3 tutuklu Periyodik İnceleme Kurulunda değerlendirilmeye uygun ve 9 tutuklu Askeri İnceleme Komisyonu tarafından inceleniyor. 3 tutuklu da "tehlikeli kişiler" sınıfında ve hüküm giymiş durumda.Guantanamo'da 2005-2006 yıllarında 800 tutuklu bulunuyordu.Guantanamo'daki tutuklular, önce Askeri İnceleme Askeri Komisyonunda inceleniyor. Durumu uygun olanlar Periyodik İnceleme Komisyonunda değerlendiriliyor. Artık tehdit teşkil etmediği tespit edilen tutuklular, vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek gözetim altında tutuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/abd-ile-taliban-arasinda-mahkum-takasi-1061364726.html
türkiye
guantanamo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044198440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_05a83f97b6bd84956328f74c2dfb8b05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, guantanamo
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, guantanamo
Pentagon, Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti
23:52 29.10.2022 (güncellendi: 23:58 29.10.2022) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo cezaevinde tutulan Seyfullah Paraça'nın serbest bırakılarak Pakistan'a iade edildiğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "13 Mayıs 2021'de 13567 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, İnceleme Komitesi işleminin ardından Seyfullah Paraça'nın devam eden savaş gözaltı sürecinin ABD'nin güvenliği bakımından artık gerekli olmadığına karar verildi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 12 Eylül 2022'de Paraça'nın Pakistan'a iadesini Kongre'ye bildirdiği ve Pakistan ile iade sürecinin istişare edildiği belirtildi.
Paraça, 2003'te ABD tarafından Tayland'da terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.
ABD'nin New York kentinde iş yeri olan ve 18 yıldır Guantanamo'da tutuklu bulunan Paraça'nın suçu tespit edilememiş ve 18 Mayıs 2021'de serbest bırakılması onaylanmıştı.
11 Eylül saldırılarından sonra kurulan, terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo hapishanesinde 35 tutuklu bulunuyor.
Pentagon verilerine göre 20 tutuklu transfer için uygun, 3 tutuklu Periyodik İnceleme Kurulunda değerlendirilmeye uygun ve 9 tutuklu Askeri İnceleme Komisyonu tarafından inceleniyor. 3 tutuklu da "tehlikeli kişiler" sınıfında ve hüküm giymiş durumda.
Guantanamo'da 2005-2006 yıllarında 800 tutuklu bulunuyordu.
Guantanamo'daki tutuklular, önce Askeri İnceleme Askeri Komisyonunda inceleniyor. Durumu uygun olanlar Periyodik İnceleme Komisyonunda değerlendiriliyor. Artık tehdit teşkil etmediği tespit edilen tutuklular, vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek gözetim altında tutuluyor.