https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-rus-diplomatlarin-ulkeden-ayrilmasina-onay-verdi-1072937163.html
ABD, Rus diplomatların ülkeden ayrılmasına onay verdi
ABD, Rus diplomatların ülkeden ayrılmasına onay verdi
ABD’deki Rus diplomatların ülkeden ‘charter’ seferiyle ayrılmasına onay verildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:23+0300
2023-06-27T22:23+0300
2023-06-27T22:23+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
diplomat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_0:9:3009:1701_1920x0_80_0_0_f436a20cc0b595c671338f9a592e07ff.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus diplomatik personelinin ülkeden ‘charter’ seferiyle ayrılmasını kabul ettiğini söyledi.Miller, “Diplomatik personel ve yüklere yönelik özel ulaşım misyonları konusunda Rusya ile karşılıklılık ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. Rusya'nın da Moskova’daki diplomatlarımız ve yükler için ulaşım kanallarını açık tutmasını bekliyoruz” dedi.Miller, Rus diplomatik yetkililerinin charter seferi ile ülkeden ayrılabileceklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230627/zaharova-rus-ozel-ucagi-abdye-diplomatlari-almak-icin-gidiyor-1072931860.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_77:0:2752:2006_1920x0_80_0_0_6501e38f20943ce850ddeea6c4f18631.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, diplomat
ABD, Rus diplomatların ülkeden ayrılmasına onay verdi
Abone ol
ABD’deki Rus diplomatların ülkeden ‘charter’ seferiyle ayrılmasına onay verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus diplomatik personelinin ülkeden ‘charter’ seferiyle ayrılmasını kabul ettiğini söyledi.
Miller, “Diplomatik personel ve yüklere yönelik özel ulaşım misyonları konusunda Rusya ile karşılıklılık ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. Rusya'nın da Moskova’daki diplomatlarımız ve yükler için ulaşım kanallarını açık tutmasını bekliyoruz” dedi.
Miller, Rus diplomatik yetkililerinin charter seferi ile ülkeden ayrılabileceklerini belirtti.