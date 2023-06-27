https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-rus-diplomatlarin-ulkeden-ayrilmasina-onay-verdi-1072937163.html

ABD, Rus diplomatların ülkeden ayrılmasına onay verdi

ABD, Rus diplomatların ülkeden ayrılmasına onay verdi

ABD’deki Rus diplomatların ülkeden ‘charter’ seferiyle ayrılmasına onay verildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:23+0300

2023-06-27T22:23+0300

2023-06-27T22:23+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

diplomat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_0:9:3009:1701_1920x0_80_0_0_f436a20cc0b595c671338f9a592e07ff.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus diplomatik personelinin ülkeden ‘charter’ seferiyle ayrılmasını kabul ettiğini söyledi.Miller, “Diplomatik personel ve yüklere yönelik özel ulaşım misyonları konusunda Rusya ile karşılıklılık ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. Rusya'nın da Moskova’daki diplomatlarımız ve yükler için ulaşım kanallarını açık tutmasını bekliyoruz” dedi.Miller, Rus diplomatik yetkililerinin charter seferi ile ülkeden ayrılabileceklerini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230627/zaharova-rus-ozel-ucagi-abdye-diplomatlari-almak-icin-gidiyor-1072931860.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, diplomat