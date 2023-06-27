https://sputniknews.com.tr/20230627/zaharova-rus-ozel-ucagi-abdye-diplomatlari-almak-icin-gidiyor-1072931860.html
Zaharova: Rus özel uçağı ABD’ye diplomatları almak için gidiyor
Zaharova: Rus özel uçağı ABD’ye diplomatları almak için gidiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus özel uçağının Washington'un ülkeyi terk etmelerini istediği Rus diplomatları almak üzere ABD'ye doğru yola... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T19:12+0300
2023-06-27T19:12+0300
2023-06-27T19:13+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
diplomat
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus özel uçağının 3 yıllık görev sürelerini doldurmuş olan ve Washington'un ülkeyi terk etme talimatı verdiği Rus diplomatları almak üzere ABD'ye doğru yola çıktığını ifade etti.Zaharova, “Herhangi bir sansasyon söz konusu değil. Uçak, ABD makamları tarafından üç yıllık kalış süresinin tamamlanması nedeniyle ülkeyi terk etmeleri istenen Rus diplomatları oradan alacak” ifadelerini kullandı.Sözcü ayrıca bu durumun diplomatların ‘sınırdışı edilmesi ile ilgili olmadığını, Washington tarafından Rusya’nın yurtdışı kuruluşları için yaratılan çalışma kısıtlamalarının söz konusu olduğunu’ kaydetti.Daha önce birkaç Telegram kanalı, uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasındaki verilere atıfla Rossiya özel uçak filosundan bir İl-96 uçağının Washington'a doğru uçtuğunu bildirmişti.Daha önce ABD'nin, Rusya'nın BM'deki daimi misyonunda çalışmak üzere gönderilen Rus diplomatlara vize verilmemesi sorununu çözmeye istekli olmadığı öğrenilmişti.
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, diplomat, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, diplomat, rusya
Zaharova: Rus özel uçağı ABD’ye diplomatları almak için gidiyor
19:12 27.06.2023 (güncellendi: 19:13 27.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus özel uçağının Washington'un ülkeyi terk etmelerini istediği Rus diplomatları almak üzere ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus özel uçağının 3 yıllık görev sürelerini doldurmuş olan ve Washington'un ülkeyi terk etme talimatı verdiği Rus diplomatları almak üzere ABD'ye doğru yola çıktığını ifade etti.
Zaharova, “Herhangi bir sansasyon söz konusu değil. Uçak, ABD makamları tarafından üç yıllık kalış süresinin tamamlanması nedeniyle ülkeyi terk etmeleri istenen Rus diplomatları oradan alacak” ifadelerini kullandı.
Sözcü ayrıca bu durumun diplomatların ‘sınırdışı edilmesi ile ilgili olmadığını, Washington tarafından Rusya’nın yurtdışı kuruluşları için yaratılan çalışma kısıtlamalarının söz konusu olduğunu’ kaydetti.
Daha önce birkaç Telegram kanalı, uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasındaki verilere atıfla Rossiya özel uçak filosundan bir İl-96 uçağının Washington'a doğru uçtuğunu bildirmişti.
Daha önce ABD'nin, Rusya'nın BM'deki daimi misyonunda çalışmak üzere gönderilen Rus diplomatlara vize verilmemesi sorununu çözmeye istekli olmadığı öğrenilmişti.