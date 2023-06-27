https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-prigojinle-baglantili-yapilara-yaptirim-getirdi-1072937829.html

ABD, Prigojin’le bağlantılı yapılara yaptırım getirdi

ABD, Prigojin’le bağlantılı yapılara yaptırım getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin’le bağlantılı bir kişi ve dört şirkete karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:54+0300

2023-06-27T22:54+0300

2023-06-27T22:54+0300

dünya

wagner grubu

abd

yaptırım

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ABD’nin ‘kara listesine’ Rusya vatandaşı Andrey İvanov, Orta Afrika Cumhuriyeti merkezli iki şirket Diamville Sau ve Midas Ressources Sarlu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Industrial Resources General Trading ve Rusya merkezli DM şirketi dahil edildi.Yaptırım getirilen şirketlerin Wagner özel askeri grubun Ukrayna ve Afrika’daki operasyonlarını finanse etme amacıyla altın ticaretine karıştığı iddia edildi.Andrey İvanov’un da Wagner’in Mali’deki operasyonlarını koordine ettiği öne sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230626/abd-disisleri-wagnerin-lagvedilmesini-istiyoruz-1072895641.html

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wagner grubu, abd, yaptırım