https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-prigojinle-baglantili-yapilara-yaptirim-getirdi-1072937829.html
ABD, Prigojin’le bağlantılı yapılara yaptırım getirdi
ABD, Prigojin’le bağlantılı yapılara yaptırım getirdi
ABD Hazine Bakanlığı, Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin’le bağlantılı bir kişi ve dört şirkete karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:54+0300
2023-06-27T22:54+0300
2023-06-27T22:54+0300
dünya
wagner grubu
abd
yaptırım
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ABD’nin ‘kara listesine’ Rusya vatandaşı Andrey İvanov, Orta Afrika Cumhuriyeti merkezli iki şirket Diamville Sau ve Midas Ressources Sarlu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Industrial Resources General Trading ve Rusya merkezli DM şirketi dahil edildi.Yaptırım getirilen şirketlerin Wagner özel askeri grubun Ukrayna ve Afrika’daki operasyonlarını finanse etme amacıyla altın ticaretine karıştığı iddia edildi.Andrey İvanov’un da Wagner’in Mali’deki operasyonlarını koordine ettiği öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230626/abd-disisleri-wagnerin-lagvedilmesini-istiyoruz-1072895641.html
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wagner grubu, abd, yaptırım
wagner grubu, abd, yaptırım
ABD, Prigojin’le bağlantılı yapılara yaptırım getirdi
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ABD Hazine Bakanlığı, Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin’le bağlantılı bir kişi ve dört şirkete karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.
ABD’nin ‘kara listesine’ Rusya vatandaşı Andrey İvanov, Orta Afrika Cumhuriyeti merkezli iki şirket Diamville Sau ve Midas Ressources Sarlu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Industrial Resources General Trading ve Rusya merkezli DM şirketi dahil edildi.
Yaptırım getirilen şirketlerin Wagner özel askeri grubun Ukrayna ve Afrika’daki operasyonlarını finanse etme amacıyla altın ticaretine karıştığı iddia edildi.
Andrey İvanov’un da Wagner’in Mali’deki operasyonlarını koordine ettiği öne sürüldü.