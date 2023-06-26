https://sputniknews.com.tr/20230626/abd-disisleri-wagnerin-lagvedilmesini-istiyoruz-1072895641.html
ABD Dışişleri: Wagner'in lağvedilmesini istiyoruz
ABD Dışişleri: Wagner'in lağvedilmesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Matthew Miller, Washington yönetiminin Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in lağvedildiğini görmek istediğini söyledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T21:56+0300
2023-06-26T21:56+0300
2023-06-26T21:56+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Matthew Miller, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in hafta sonu başlattığı ve başarısız olan kalkışmaya dair yorum yaptı.Miller, düzenlediği basın toplantısında "Wagner'in lağvedildiğini ve Ukrayna'da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerin sona erdiğini görmek isteriz" ifadelerini kullandı.Hazine Bakanlığı'nın Wagner'e yönelik yaptırımları erteleme kararı alıp almadığına açıklık getirmesi talep edilen Miller, "Hayır. Yaptırımların zamanlaması ve eylemler hakkında asla yorum yapmıyoruz" dedi.Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin hakkında 2016 seçimlerine müdahale iddialarıyla alakalı hakkında yürütülen hukuki sürecin devam edip etmediği ve gözaltına alınması konusunda herhangi bir çaba olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Miller, "Rusya ya da Belarus ile suçluların iadesi anlaşmamız yok. Kolluk kuvvetleriyle ilgili konularda konuşmayacağım. Ancak suçluların iadesi anlaşmamız olan bir ülkede ortaya çıkması halinde, iddianamelerimizi uygulamaya çalışacağımıza kesin olarak eminim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230626/lavrov-wagner-ayaklanmasi-sirasinda-pek-cok-ulke-rusya-hukumetiyle-dayanisma-gosterdi-1072882077.html
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wagner grubu, abd, rusya
ABD Dışişleri: Wagner'in lağvedilmesini istiyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Matthew Miller, Washington yönetiminin Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in lağvedildiğini görmek istediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Matthew Miller, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in hafta sonu başlattığı ve başarısız olan kalkışmaya dair yorum yaptı.
Miller, düzenlediği basın toplantısında "Wagner'in lağvedildiğini ve Ukrayna'da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerin sona erdiğini görmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Hazine Bakanlığı'nın Wagner'e yönelik yaptırımları erteleme kararı alıp almadığına açıklık getirmesi talep edilen Miller, "Hayır. Yaptırımların zamanlaması ve eylemler hakkında asla yorum yapmıyoruz" dedi.
Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin hakkında 2016 seçimlerine müdahale iddialarıyla alakalı hakkında yürütülen hukuki sürecin devam edip etmediği ve gözaltına alınması konusunda herhangi bir çaba olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Miller, "Rusya ya da Belarus ile suçluların iadesi anlaşmamız yok. Kolluk kuvvetleriyle ilgili konularda konuşmayacağım. Ancak suçluların iadesi anlaşmamız olan bir ülkede ortaya çıkması halinde, iddianamelerimizi uygulamaya çalışacağımıza kesin olarak eminim" diye konuştu.