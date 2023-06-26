https://sputniknews.com.tr/20230626/yuklu-kamyonun-uzerinde-otomobil-tasidi-1072865639.html
Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı
Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı
Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:47+0300
2023-06-26T10:47+0300
2023-06-26T10:47+0300
yaşam
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kamyon
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Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Kamyon şoförü bir süre üzerinde otomobil ile seyretti
https://sputniknews.com.tr/20230620/otomobil-bariyerlerin-uzerine-cikti-metrelerce-iki-teker-uzerinde-ilerledi-1072666788.html
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türkiye, amasya, kamyon
Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı
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Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.
Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kamyon şoförü bir süre üzerinde otomobil ile seyretti