https://sputniknews.com.tr/20230626/yuklu-kamyonun-uzerinde-otomobil-tasidi-1072865639.html

Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı

Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı

Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:47+0300

2023-06-26T10:47+0300

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yaşam

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kamyon

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Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Kamyon şoförü bir süre üzerinde otomobil ile seyretti

https://sputniknews.com.tr/20230620/otomobil-bariyerlerin-uzerine-cikti-metrelerce-iki-teker-uzerinde-ilerledi-1072666788.html

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