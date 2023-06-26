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SON DAKİKA | Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
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https://sputniknews.com.tr/20230626/yuklu-kamyonun-uzerinde-otomobil-tasidi-1072865639.html
Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı
Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı
Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Kamyon şoförü bir süre üzerinde otomobil ile seyretti
https://sputniknews.com.tr/20230620/otomobil-bariyerlerin-uzerine-cikti-metrelerce-iki-teker-uzerinde-ilerledi-1072666788.html
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türkiye, amasya, kamyon
türkiye, amasya, kamyon

Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı

10:47 26.06.2023
© AAYüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı
Yüklü kamyonun üzerinde otomobil taşıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.
Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kamyon şoförü bir süre üzerinde otomobil ile seyretti
İki tekeri bariyerlerin üzerinde metrelerce yol aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
TÜRKİYE
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi
20 Haziran , 17:01
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