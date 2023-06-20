https://sputniknews.com.tr/20230620/otomobil-bariyerlerin-uzerine-cikti-metrelerce-iki-teker-uzerinde-ilerledi-1072666788.html

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T17:01+0300

2023-06-20T17:01+0300

2023-06-20T17:01+0300

türkiye

amasya

bariyer

kaza

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Sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı. İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html

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