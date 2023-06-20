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https://sputniknews.com.tr/20230620/otomobil-bariyerlerin-uzerine-cikti-metrelerce-iki-teker-uzerinde-ilerledi-1072666788.html
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi
Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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Sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı. İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
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amasya, bariyer, kaza
amasya, bariyer, kaza

Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi

17:01 20.06.2023
© İHA / MURAT ÇELİKİki tekeri bariyerlerin üzerinde metrelerce yol aldı
İki tekeri bariyerlerin üzerinde metrelerce yol aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA / MURAT ÇELİK
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Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi.
Sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı.
İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
Dün, 16:43
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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