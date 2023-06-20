https://sputniknews.com.tr/20230620/otomobil-bariyerlerin-uzerine-cikti-metrelerce-iki-teker-uzerinde-ilerledi-1072666788.html
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi
Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:01+0300
2023-06-20T17:01+0300
2023-06-20T17:01+0300
türkiye
amasya
bariyer
kaza
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Sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı. İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
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amasya, bariyer, kaza
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: Metrelerce iki teker üzerinde ilerledi
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Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi.
Sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı.
İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.