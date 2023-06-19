https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:43+0300
2023-06-19T16:43+0300
2023-06-19T16:43+0300
türkiye
anadolu otoyolu
kaza
zincirleme kaza
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Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html
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anadolu otoyolu, kaza, zincirleme kaza
anadolu otoyolu, kaza, zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.