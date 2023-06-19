https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T16:43+0300

2023-06-19T16:43+0300

2023-06-19T16:43+0300

türkiye

anadolu otoyolu

kaza

zincirleme kaza

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Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html

türkiye

anadolu otoyolu

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