https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine çarptı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine çarptı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T15:34+0300
2023-06-04T15:34+0300
2023-06-04T15:34+0300
yaşam
anadolu otoyolu
kaza
zincirleme kaza
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Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde 1 tır, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin yoldaki çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/sporculari-tasiyan-minibus-kaza-yapti-1-olu-16-yarali-1071865917.html
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anadolu otoyolu, kaza, zincirleme kaza
anadolu otoyolu, kaza, zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine çarptı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde 1 tır, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin yoldaki çalışması sürüyor.