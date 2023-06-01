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Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T07:58+0300
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Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı. 1 ölü, 16 yaralıKazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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kaza, zincirleme kaza, sporcu
kaza, zincirleme kaza, sporcu

Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı

07:58 01.06.2023
© İHAKaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.
Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı.

1 ölü, 16 yaralı

Kazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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