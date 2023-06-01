https://sputniknews.com.tr/20230601/sporculari-tasiyan-minibus-kaza-yapti-1-olu-16-yarali-1071865917.html
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T07:58+0300
2023-06-01T07:58+0300
2023-06-01T07:58+0300
türkiye
kaza
zincirleme kaza
sporcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071865763_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7d7117455eb12a9e7a3486e0404da7f9.jpg
Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı. 1 ölü, 16 yaralıKazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/otomobil-kutlama-yapan-galatasaray-taraftarlarinin-arasina-daldi-1071824011.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071865763_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_01e34901331f937b8c32d5e41bb402e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaza, zincirleme kaza, sporcu
kaza, zincirleme kaza, sporcu
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Abone ol
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.
Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı.
1 ölü, 16 yaralı
Kazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.