https://sputniknews.com.tr/20230601/sporculari-tasiyan-minibus-kaza-yapti-1-olu-16-yarali-1071865917.html

Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı

Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T07:58+0300

2023-06-01T07:58+0300

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türkiye

kaza

zincirleme kaza

sporcu

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Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı. 1 ölü, 16 yaralıKazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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