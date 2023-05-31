https://sputniknews.com.tr/20230531/otomobil-kutlama-yapan-galatasaray-taraftarlarinin-arasina-daldi-1071824011.html

Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T09:57+0300

2023-05-31T09:57+0300

2023-05-31T09:57+0300

türkiye

galatasaray

şampiyonluk

maç

otomobil

kaza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.Olay Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/galatasaray-taraftari-bir-cok-kentte-sampiyonlugu-kutladi-1071814937.html

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