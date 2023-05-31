https://sputniknews.com.tr/20230531/otomobil-kutlama-yapan-galatasaray-taraftarlarinin-arasina-daldi-1071824011.html
Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T09:57+0300
2023-05-31T09:57+0300
2023-05-31T09:57+0300
türkiye
galatasaray
şampiyonluk
maç
otomobil
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071823853_0:201:1213:883_1920x0_80_0_0_78df0ad5427147029368f77a47772742.jpg
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.Olay Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/galatasaray-taraftari-bir-cok-kentte-sampiyonlugu-kutladi-1071814937.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071823853_9:0:1186:883_1920x0_80_0_0_7ab6ae135adcfdbab119fe3fe620c03b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, şampiyonluk, maç, otomobil, kaza
galatasaray, şampiyonluk, maç, otomobil, kaza
Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
Abone ol
Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.
Olay Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.