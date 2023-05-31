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https://sputniknews.com.tr/20230531/otomobil-kutlama-yapan-galatasaray-taraftarlarinin-arasina-daldi-1071824011.html
Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T09:57+0300
2023-05-31T09:57+0300
türkiye
galatasaray
şampiyonluk
maç
otomobil
kaza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.Olay Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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galatasaray, şampiyonluk, maç, otomobil, kaza
galatasaray, şampiyonluk, maç, otomobil, kaza

Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

09:57 31.05.2023
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'da otomobil kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
Bursa'da otomobil kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.
Olay Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde kutlamalar yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
MULTİMEDYA
Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı
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