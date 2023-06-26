https://sputniknews.com.tr/20230626/yonetmen-ferzan-ozpetek-papa-francis-ile-bir-araya-geldi-1072874854.html

Yönetmen Ferzan Özpetek, Papa Francis ile bir araya geldi

Yönetmen Ferzan Özpetek, Papa Francis ile bir araya geldi

Yönetmen Ferzan Özpetek, Papa Francis ile Vatikan’da bir araya geldi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T13:26+0300

2023-06-26T13:26+0300

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yaşam

ferzan özpetek

yönetmen

papa francis

davet

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'Mükemmel Bir Gün', 'Kutsal Yürek', 'Cahil Periler' ve 'Şans Tanrıçası' gibi yapımlarla tanınan yönetmen Ferzan Özpetek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir araya geldi. Yönetmen, Papa ile bir araya geldiği kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.NTV'nin aktardığına göre, aralarında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, Ken Loach, Andres Serrano gibi isimlerin olduğu sanat dünyasından yaklaşık 200 kişi, Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50. yılı nedeniyle Sistine Şapeli'nde gerçekleşen etkinliğe katıldı.Öte yandan, yönetmen geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen AmfAR (AIDS Araştırma Vakfı) galasında onurlandırılmıştı. İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith’in açılış konuşmasını yaptığı galada Özpetek, onur ödülüne layık görülmüştü.

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ferzan özpetek, yönetmen, papa francis, davet