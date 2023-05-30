https://sputniknews.com.tr/20230530/martin-scorsese-papayla-gorustu-isa-peygamberi-anlatan-yeni-film-geliyor-1071777098.html
Martin Scorsese, Papa'yla görüştü: İsa peygamberi anlatan yeni film geliyor
Martin Scorsese, Papa'yla görüştü: İsa peygamberi anlatan yeni film geliyor
İtalya'da Papa Francis ile görüşen yönetmen Martin Scorsese, İsa peygamber hakkında bir film yapacağını açıkladı. Scorsese "Filmi çekmeye başlamak üzereyim"... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:52+0300
2023-05-30T11:52+0300
2023-05-30T11:52+0300
yaşam
martin scorsese
papa francis
isa peygamber
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Yönetmen Martin Scorsese, son filmi 'Killers of the Flower Moon'un 76. Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmasının ardından İtalya'da Papa Francis ile görüştü ve İsa peygamber hakkında bir film yapacağını duyurdu. Beyazperde sitesinin Variety'den aktardığı habere göre cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir konferansa katılan ve dini eğilimleriyle tanınan usta yönetmen, "Papa'nın sanatçılara yaptığı çağrıya, bildiğim tek yolla yanıt verdim: İsa hakkında bir film hayal ederek ve bir bir senaryo yazarak" dedi. Scorsese ayrıca "Ve filmi çekmeye başlamak üzereyim" diyerek bunun sıradaki filmi olabileceğini belirtti.
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martin scorsese, papa francis, isa peygamber
martin scorsese, papa francis, isa peygamber
Martin Scorsese, Papa'yla görüştü: İsa peygamberi anlatan yeni film geliyor
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İtalya'da Papa Francis ile görüşen yönetmen Martin Scorsese, İsa peygamber hakkında bir film yapacağını açıkladı. Scorsese "Filmi çekmeye başlamak üzereyim" dedi.
Yönetmen Martin Scorsese, son filmi 'Killers of the Flower Moon'un 76. Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmasının ardından İtalya'da Papa Francis ile görüştü ve İsa peygamber hakkında bir film yapacağını duyurdu.
Beyazperde sitesinin Variety'den aktardığı habere göre cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir konferansa katılan ve dini eğilimleriyle tanınan usta yönetmen, "Papa'nın sanatçılara yaptığı çağrıya, bildiğim tek yolla yanıt verdim: İsa hakkında bir film hayal ederek ve bir bir senaryo yazarak" dedi.
Scorsese ayrıca "Ve filmi çekmeye başlamak üzereyim" diyerek bunun sıradaki filmi olabileceğini belirtti.