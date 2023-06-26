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Ünlü oyuncunun kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu
Ünlü oyuncunun kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu
Ünlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:51+0300
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yaşam
julian sands
insan
kalıntı
ceset
cansız beden
dağ
yürüyüş
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Ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmiş, ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkmıştı.Ekipler bölgede arama kurtarma faaliyeti yürütürken polis, alanda yürüyüş yapan bir grubun, insan kalıntıları bulduğunu duyurdu. San Bernardino polisi, 24 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 10.00 sıralarında kalıntıları bulan grubun durumu yetkililere bildirdiğini açıkladı. Dağlık bölgede bulunan insan kalıntıları, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, ocak ayında dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. 5 aydır kayıp olan ünlü aktörü arama çalışmaları hava koşulları ve çığ tehlikesi gibi sebeplerden ötürü birçok kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/dagda-yuruyuse-cikmisti-unlu-oyuncu-5-aydir-kayip--1072643878.html
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julian sands, insan, kalıntı, ceset, cansız beden, dağ, yürüyüş
julian sands, insan, kalıntı, ceset, cansız beden, dağ, yürüyüş

Ünlü oyuncunun kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu

10:51 26.06.2023
© AP Photo / Richard ShotwellÜnlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
Ünlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Richard Shotwell
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Ünlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
Ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmiş, ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkmıştı.
Ekipler bölgede arama kurtarma faaliyeti yürütürken polis, alanda yürüyüş yapan bir grubun, insan kalıntıları bulduğunu duyurdu.
San Bernardino polisi, 24 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 10.00 sıralarında kalıntıları bulan grubun durumu yetkililere bildirdiğini açıkladı.
Dağlık bölgede bulunan insan kalıntıları, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, ocak ayında dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu.
5 aydır kayıp olan ünlü aktörü arama çalışmaları hava koşulları ve çığ tehlikesi gibi sebeplerden ötürü birçok kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında kaybolan oyuncu için arama çalışmalarının hala sürdürdüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
YAŞAM
Dağda yürüyüşe çıkmıştı: Ünlü oyuncu 5 aydır kayıp
20 Haziran , 10:32
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