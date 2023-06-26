https://sputniknews.com.tr/20230626/unlu-oyuncunun-kayboldugu-dagda-insan-kalintilari-bulundu-1072865198.html

Ünlü oyuncunun kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu

Ünlü oyuncunun kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu

Ünlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:51+0300

2023-06-26T10:51+0300

2023-06-26T10:51+0300

yaşam

julian sands

insan

kalıntı

ceset

cansız beden

dağ

yürüyüş

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Ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmiş, ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkmıştı.Ekipler bölgede arama kurtarma faaliyeti yürütürken polis, alanda yürüyüş yapan bir grubun, insan kalıntıları bulduğunu duyurdu. San Bernardino polisi, 24 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 10.00 sıralarında kalıntıları bulan grubun durumu yetkililere bildirdiğini açıkladı. Dağlık bölgede bulunan insan kalıntıları, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, ocak ayında dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. 5 aydır kayıp olan ünlü aktörü arama çalışmaları hava koşulları ve çığ tehlikesi gibi sebeplerden ötürü birçok kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/dagda-yuruyuse-cikmisti-unlu-oyuncu-5-aydir-kayip--1072643878.html

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julian sands, insan, kalıntı, ceset, cansız beden, dağ, yürüyüş