https://sputniknews.com.tr/20230626/titan-denizaltisindaki-19-yasindaki-gencin-hedefi-dunya-rekoru-kirmakmis-1072870788.html
Titan denizaltısındaki 19 yaşındaki gencin hedefi dünya rekoru kırmakmış
Titan denizaltısındaki 19 yaşındaki gencin hedefi dünya rekoru kırmakmış
Titanik enkazını görmek için yola çıkan Titan denizaltısında babasıyla birlikte yaşamını yitiren 19 yaşındaki Pakistanlı gencin, okyanusun derinlerinde Rubik... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:42+0300
2023-06-26T12:42+0300
2023-06-26T12:58+0300
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titanik
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1912'de Kuzey Atlantik'te batan ve 1514 kişinin hayatını kaybettiği Titanik gemisinin enkazını görmek için Titan denizaltısına binen 5 kişi yaşamını yitirdi.Denizaltı ile ilgili ihmal iddiaları gündemdeyken yolcular hakkında trajik hikayeler gelmeye devam ediyor. Titan'da iş insanı babasıyla birlikte hayatını kaybeden 19 yaşındaki Pakistanlı Süleyman Dawood, annesinin aktardığına göre "Rubik küpünü okyanusun 3 bin 700 metre altında çözeceğim" demiş. Genç, küpü 20 saniyenin altında çözebildiğini ve her zaman yanında gezdirdiğini de sözlerine eklemiş.Christine Dawood, yolculuğu ilk başta birlikte yapmayı planladıklarını ancak Kovid-19 salgınının buna engel olduğunu söyledi. Salgının hafiflemesiyle OceanGate denizaltısına binme fırsatını tekrar elde ettiklerini söyleyen anne, kendisi yerine oğlunun bu yolculuğa çıkmasına müsaade ettiğini belirtti.'96 saati aştığımızda umudumu yitirdim'Christine ve 17 yaşındaki kızı Alina, Babalar Günü'nde denizaltıyı fırlatan 'Polar Prince' adlı ana gemide bulunuyorlardı.Anne Christine, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:Süleyman ve 48 yaşındaki babası Şehzade Dawood, denizaltı basınçtan patladığında yaşamını yitiren 5 yolcudan ikisiydi.İngiliz milyarder Hamish Harding (58), eski Fransız donanması dalgıcı Paul-Henry Nargeolet (77) ve OceanGate CEO'su Stockton Rush (61) da denizaltıda hayatını kaybeden diğer isimler.
https://sputniknews.com.tr/20230624/200-bin-dolarlik-indirime-ragmen-titan-denizaltisina-binmedi-hayati-kurtuldu-1072817822.html
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titan, denizaltı, oceangate , rubik küp, rubik küpü, rekor, dünya rekoru, titanik
titan, denizaltı, oceangate , rubik küp, rubik küpü, rekor, dünya rekoru, titanik
Titan denizaltısındaki 19 yaşındaki gencin hedefi dünya rekoru kırmakmış
12:42 26.06.2023 (güncellendi: 12:58 26.06.2023) Abone ol
Titanik enkazını görmek için yola çıkan Titan denizaltısında babasıyla birlikte yaşamını yitiren 19 yaşındaki Pakistanlı gencin, okyanusun derinlerinde Rubik küpü çözerek dünya rekoru kırmayı hedeflediği ortaya çıktı.
1912'de Kuzey Atlantik'te batan ve 1514 kişinin hayatını kaybettiği Titanik gemisinin enkazını görmek için Titan denizaltısına binen 5 kişi yaşamını yitirdi.
Denizaltı ile ilgili ihmal iddiaları gündemdeyken yolcular hakkında trajik hikayeler gelmeye devam ediyor.
Titan'da iş insanı babasıyla birlikte hayatını kaybeden 19 yaşındaki Pakistanlı Süleyman Dawood, annesinin aktardığına göre "Rubik küpünü okyanusun 3 bin 700 metre altında çözeceğim" demiş. Genç, küpü 20 saniyenin altında çözebildiğini ve her zaman yanında gezdirdiğini de sözlerine eklemiş.
Christine Dawood, yolculuğu ilk başta birlikte yapmayı planladıklarını ancak Kovid-19 salgınının buna engel olduğunu söyledi. Salgının hafiflemesiyle OceanGate denizaltısına binme fırsatını tekrar elde ettiklerini söyleyen anne, kendisi yerine oğlunun bu yolculuğa çıkmasına müsaade ettiğini belirtti.
'96 saati aştığımızda umudumu yitirdim'
Christine ve 17 yaşındaki kızı Alina, Babalar Günü'nde denizaltıyı fırlatan 'Polar Prince' adlı ana gemide bulunuyorlardı.
Anne Christine, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Onlar için çok mutluydum çünkü ikisi de bunu gerçekten çok uzun zamandır yapmak istiyorlardı. Fırlatmadan 45 dakika geçtikten sonra, ekip denizaltıyla irtibatı kaybettiğinde hâlâ ana gemideydik. O anda bunun ne anlama geldiğini anlamamıştım. Çok geçmeden fırlatma operasyonu bir kurtarma görevine dönüşmüştü. 96 saati aştığımızda, aile üyelerine 'en kötüsüne hazırlanıyorum' dedim ve sanırım umudumu yitirdim"
Süleyman ve 48 yaşındaki babası Şehzade Dawood, denizaltı basınçtan patladığında yaşamını yitiren 5 yolcudan ikisiydi.
İngiliz milyarder Hamish Harding (58), eski Fransız donanması dalgıcı Paul-Henry Nargeolet (77) ve OceanGate CEO'su Stockton Rush (61) da denizaltıda hayatını kaybeden diğer isimler.