https://sputniknews.com.tr/20230624/200-bin-dolarlik-indirime-ragmen-titan-denizaltisina-binmedi-hayati-kurtuldu-1072817822.html
200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu
200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu
Las Vegaslı yatırımcı ve emlak danışmanı Jay Bloom, koltuk başına 100 bin dolar indirim yapılmasına rağmen oğlu Sean ile birlikte Titan denizaltısına binmeyi... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T14:25+0300
2023-06-24T14:25+0300
2023-06-24T14:25+0300
yaşam
titan
denizaltı
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Jay Bloom, OceanGate Expeditions'ın kurucusu Stockton Rush'ın kendisini uzun süre 150 bin dolar gibi daha düşük bir fiyata bilet almaya ikna etmek için uğraştığını ve keşif gezisinin "Karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu" konusunda güvence verdiğini belirtti.Tüm bu ikna çabalarına rağmen iş insanı defalarca denizaltı ile dalma konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade ediyor. Ancak Rush kendisine Titanik'e yapılacak gezinin "helikopterde uçmak ve hatta tüplü dalıştan" daha güvenli olduğunu söylemeye devam etmiş.Bloom'un 1912 tarihinde batan gemiyi görmeyi reddetmesi üzerine Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu Süleyman enkazı görme fırsatını yakaladı. Başka bir deyişle ölüm bileti bu isimlere satıldı.
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200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu
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Las Vegaslı yatırımcı ve emlak danışmanı Jay Bloom, koltuk başına 100 bin dolar indirim yapılmasına rağmen oğlu Sean ile birlikte Titan denizaltısına binmeyi reddettiğini açıkladı. Bloom güvenli bulmadığı için Titanik'in enkazına dalmayı kabul etmediğini söyledi.
Jay Bloom, OceanGate Expeditions'ın kurucusu Stockton Rush'ın kendisini uzun süre 150 bin dolar gibi daha düşük bir fiyata bilet almaya ikna etmek için uğraştığını ve keşif gezisinin "Karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu" konusunda güvence verdiğini belirtti.
Tüm bu ikna çabalarına rağmen iş insanı defalarca denizaltı ile dalma konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade ediyor. Ancak Rush kendisine Titanik'e yapılacak gezinin "helikopterde uçmak ve hatta tüplü dalıştan" daha güvenli olduğunu söylemeye devam etmiş.
Bloom'un 1912 tarihinde batan gemiyi görmeyi reddetmesi üzerine Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu Süleyman enkazı görme fırsatını yakaladı. Başka bir deyişle ölüm bileti bu isimlere satıldı.