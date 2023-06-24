Türkiye
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230624/200-bin-dolarlik-indirime-ragmen-titan-denizaltisina-binmedi-hayati-kurtuldu-1072817822.html
200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu
200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu
Las Vegaslı yatırımcı ve emlak danışmanı Jay Bloom, koltuk başına 100 bin dolar indirim yapılmasına rağmen oğlu Sean ile birlikte Titan denizaltısına binmeyi... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T14:25+0300
2023-06-24T14:25+0300
yaşam
titan
denizaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072752769_0:0:734:413_1920x0_80_0_0_de02483e96e1463eae1cf9effef99e19.jpg
Jay Bloom, OceanGate Expeditions'ın kurucusu Stockton Rush'ın kendisini uzun süre 150 bin dolar gibi daha düşük bir fiyata bilet almaya ikna etmek için uğraştığını ve keşif gezisinin "Karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu" konusunda güvence verdiğini belirtti.Tüm bu ikna çabalarına rağmen iş insanı defalarca denizaltı ile dalma konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade ediyor. Ancak Rush kendisine Titanik'e yapılacak gezinin "helikopterde uçmak ve hatta tüplü dalıştan" daha güvenli olduğunu söylemeye devam etmiş.Bloom'un 1912 tarihinde batan gemiyi görmeyi reddetmesi üzerine Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu Süleyman enkazı görme fırsatını yakaladı. Başka bir deyişle ölüm bileti bu isimlere satıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/titanda-infilak-sesi-duyuldugu-saklanmis-cameron-patlama-biliniyordu-uyarilar-umursanmadi-dedi-1072784908.html
titan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072752769_92:0:643:413_1920x0_80_0_0_d31c499760f73d300a6f9feb4c041433.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
titan, denizaltı
titan, denizaltı

200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu

14:25 24.06.2023
© AATitanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı
Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Las Vegaslı yatırımcı ve emlak danışmanı Jay Bloom, koltuk başına 100 bin dolar indirim yapılmasına rağmen oğlu Sean ile birlikte Titan denizaltısına binmeyi reddettiğini açıkladı. Bloom güvenli bulmadığı için Titanik'in enkazına dalmayı kabul etmediğini söyledi.
Jay Bloom, OceanGate Expeditions'ın kurucusu Stockton Rush'ın kendisini uzun süre 150 bin dolar gibi daha düşük bir fiyata bilet almaya ikna etmek için uğraştığını ve keşif gezisinin "Karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu" konusunda güvence verdiğini belirtti.
Tüm bu ikna çabalarına rağmen iş insanı defalarca denizaltı ile dalma konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade ediyor. Ancak Rush kendisine Titanik'e yapılacak gezinin "helikopterde uçmak ve hatta tüplü dalıştan" daha güvenli olduğunu söylemeye devam etmiş.
Bloom'un 1912 tarihinde batan gemiyi görmeyi reddetmesi üzerine Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu Süleyman enkazı görme fırsatını yakaladı. Başka bir deyişle ölüm bileti bu isimlere satıldı.
Film yönetmeni James Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
YAŞAM
Titan'da infilak sesi duyulduğu saklanmış: Cameron 'Patlama biliniyordu, uyarılar umursanmadı' dedi
Dün, 13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала