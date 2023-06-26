https://sputniknews.com.tr/20230626/taksiler-koyun-surusune-daldi-30-hayvan-telef-oldu-1072878506.html

Taksiler koyun sürüsüne daldı: 30 hayvan telef oldu

Taksiler koyun sürüsüne daldı: 30 hayvan telef oldu

Hakkari'de gece yola çıkan koyun sürüsüne iki taksinin çarpması sonucu 30 hayvan telef oldu. Alınan bilgilere göre olay, Hakkari-Van karayolu üzerindeki... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T14:28+0300

2023-06-26T14:28+0300

2023-06-26T14:28+0300

türkiye

hakkari

koyun

taksi

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Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki taksi, gece yola çıkan sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan koyunlardan 30'u telef olurken, 15'i ise yaralandı. Kazada yaralanan olmazken, sürüye dalan araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu.Koyun sahipleri Nihat Tuncer ve Hüseyin Oktar, kurbanlık koyunları satmak üzere şehir merkezine getirmek için yola çıktıkları esnada iki taksinin sürüye daldığını söyledi. Yaklaşık 200 bin lira zararlarının olduğunu ifade eden Tuncer ve Oktar, "Van istikametinden Hakkari'ye gelmekte olan iki taksi, aynı anda sürüye daldı. Çoban yol ortasında fenerle sürücüleri uyarmasına rağmen hızlarını kesmediler. Çarpmaya yakın fren yaptılar ama çok geçti. 30 koyunumuz telef oldu. 15 tanesi ise yaralandı. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştular.

https://sputniknews.com.tr/20230528/karsta-yildirim-isabet-eden-9-koyun-telef-oldu-1071666592.html

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