https://sputniknews.com.tr/20230528/karsta-yildirim-isabet-eden-9-koyun-telef-oldu-1071666592.html

Kars'ta yıldırım isabet eden 9 koyun telef oldu

Kars'ta yıldırım isabet eden 9 koyun telef oldu

Kars'ın Susuz ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 9 koyun telef oldu. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kars

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yıldırım

koyun

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Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde Ekrem Yokuş'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.Köy muhtarının ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede sürüdeki 9 koyunun telef olduğu belirlendi.

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kars, susuz, yıldırım, koyun