https://sputniknews.com.tr/20230626/sinop-cezaevi-ve-muzesi-kismi-olarak-ziyarete-aciliyor-1072888322.html

Sinop Cezaevi ve Müzesi kısmi olarak ziyarete açılıyor

Sinop Cezaevi ve Müzesi kısmi olarak ziyarete açılıyor

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin bazı bölümleri... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:22+0300

2023-06-26T17:22+0300

2023-06-26T17:22+0300

yaşam

sinop

cezaevi

müze

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Tarihi yapıda, Temmuz 2020'de başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. Çalışmaların sona ermesiyle cezaevinin bazı bölümleri kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak. Vatandaşlar ikinci bir duyuruya kadar cezaevinin belirlenen bölümlerini ücretsiz gezebilecek.Vali Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklama yaptı.Karaömeroğlu, yaklaşık 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek “Büyük ihtimalle arife günü itibarıyla kısmi olarak ziyarete açacağız. Kentimiz turizm anlamında etkilenmesin diye sayın vekilimizle bir risk alarak burayı açıyoruz. Restore çalışmaları tümüyle tamamlandı. Ancak ana binada tanzim ve teşhir çalışmaları devam ettiğinden o bölümü bu çalışmalar bittiğinde ziyarete açacağız. Kültür ve medeniyet şehrimiz Sinop’a hayırlı olsun.” diye konuştu.AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de tarihi cezaevinin Sinop’un en önemli kültür varlıklarından biri olduğunu dile getirdi.Her ne kadar tanzim ve teşhir çalışmaları tamamlanmasa da cezaevini kısmi olarak ziyarete açma kararı aldıklarını vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230611/1072283663.html

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