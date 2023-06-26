https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedariki-yasagini-2023-sonuna-kadar-uzatti-1072881991.html

Putin tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedariki yasağını 2023 sonuna kadar uzattı

Putin tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedariki yasağını 2023 sonuna kadar uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikinin yasaklanmasını öngören kararnamenin süresini 31... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T15:49+0300

2023-06-26T15:49+0300

2023-06-26T15:52+0300

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rusya

petrol

vladimir putin

karar

kararname

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Putin, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve 1 Temmuz'a kadar uygulanacağı belirtilen kararnamenin yürürlük süresini uzattı.Kararname, tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklıyor.Kararname uyarınca, Devlet Başkanı Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.Putin, buna cevaben 1 Şubat'tan itibaren tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikini yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarikini-durdurdu-1066442190.html

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