Putin tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedariki yasağını 2023 sonuna kadar uzattı
15:49 26.06.2023 (güncellendi: 15:52 26.06.2023)
© AFP 2023Rusya - petrol
© AFP 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikinin yasaklanmasını öngören kararnamenin süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzattı.
Putin, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve 1 Temmuz'a kadar uygulanacağı belirtilen kararnamenin yürürlük süresini uzattı.
Kararname, tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklıyor.
Kararname uyarınca, Devlet Başkanı Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.
G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.
Putin, buna cevaben 1 Şubat'tan itibaren tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikini yasaklamıştı.
Kararname, tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklıyor.
Kararname uyarınca, Devlet Başkanı Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.
G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.
Putin, buna cevaben 1 Şubat'tan itibaren tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikini yasaklamıştı.