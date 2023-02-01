https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarikini-durdurdu-1066442190.html

Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini durdurdu

Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini durdurdu

Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikinin yasaklanmasını öngören kararname Rusya'da yürürlüğe girdi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:14+0300

2023-02-01T13:14+0300

2023-02-01T13:14+0300

ukrayna krizi

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petrol

tavan fiyat

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avrupa birliği

g7

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ve tavan fiyat uygulayan G7 ve AB ülkelerine verilecek yanıtı içeren kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklandı.1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak yasak kararının süresi, Rusya hükümetinin alacağı ek kararla uzatılabilecek.Devlet Başkanı Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.Sputnik'e demeç veren piyasa uzmanları, Moskova'nın yanıtının Rus ürünlerinin ticaretinde piyasa dışı mekanizmaların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.Uzmanlar, kararnamenin Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin tavan fiyat mekanizmalarına katılmamaları için gereken yasal zemini oluşturduğunun altını çizdi.G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230128/ab-ulkeleri-rus-rafineri-petrol-urunlerine-tavan-fiyat-hazirliginda-1066288173.html

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