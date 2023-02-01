https://sputniknews.com.tr/20230201/rusya-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedarikini-durdurdu-1066442190.html
Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini durdurdu
Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini durdurdu
Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikinin yasaklanmasını öngören kararname Rusya'da yürürlüğe girdi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T13:14+0300
2023-02-01T13:14+0300
2023-02-01T13:14+0300
ukrayna krizi
rusya
petrol
tavan fiyat
tedarik
avrupa birliği
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ve tavan fiyat uygulayan G7 ve AB ülkelerine verilecek yanıtı içeren kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklandı.1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak yasak kararının süresi, Rusya hükümetinin alacağı ek kararla uzatılabilecek.Devlet Başkanı Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.Sputnik'e demeç veren piyasa uzmanları, Moskova'nın yanıtının Rus ürünlerinin ticaretinde piyasa dışı mekanizmaların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.Uzmanlar, kararnamenin Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin tavan fiyat mekanizmalarına katılmamaları için gereken yasal zemini oluşturduğunun altını çizdi.G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230128/ab-ulkeleri-rus-rafineri-petrol-urunlerine-tavan-fiyat-hazirliginda-1066288173.html
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rusya, petrol, tavan fiyat, tedarik, avrupa birliği, g7
Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini durdurdu
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Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan hasım ülkelere petrol tedarikinin yasaklanmasını öngören kararname Rusya'da yürürlüğe girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ve tavan fiyat uygulayan G7 ve AB ülkelerine verilecek yanıtı içeren kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklandı.
1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak yasak kararının süresi, Rusya hükümetinin alacağı ek kararla uzatılabilecek.
Devlet Başkanı Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek.
Sputnik'e demeç veren piyasa uzmanları, Moskova'nın yanıtının Rus ürünlerinin ticaretinde piyasa dışı mekanizmaların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.
Uzmanlar, kararnamenin Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin tavan fiyat mekanizmalarına katılmamaları için gereken yasal zemini oluşturduğunun altını çizdi.
G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.