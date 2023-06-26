https://sputniknews.com.tr/20230626/nicki-minajin-titan-denizaltisi-hakkindaki-sozleri-tartisma-yaratti-1072862442.html

Nicki Minaj’ın Titan denizaltısı hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Nicki Minaj’ın Titan denizaltısı hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Ünlü rapçi Nicki Minaj, Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına düzenlenen sefer sırasında parçalanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan Titan’a 250 bin dolar... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T09:52+0300

2023-06-26T09:52+0300

2023-06-26T09:52+0300

yaşam

nicki minaj

titan

oceangate

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ABD'li rapçi Nicki Minaj'ın, Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanus'a dalan ve 3 bin metrede patlayarak içindeki 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısına ilişkin ifadeleri gündem oldu. 'Queen Radio' programına konuk olan ve lüks aktiviteyi eleştiren 40 yaşındaki rapçi, "Kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'i görmek için okyanusun derinliklerine inmelerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışıp 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz de, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmek için 250 bin dolar harcadınız" dedi.Minaj'ın sözleri sosyal medyada hem tepki hem de destek gördü. Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230624/200-bin-dolarlik-indirime-ragmen-titan-denizaltisina-binmedi-hayati-kurtuldu-1072817822.html

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