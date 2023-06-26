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https://sputniknews.com.tr/20230626/nicki-minajin-titan-denizaltisi-hakkindaki-sozleri-tartisma-yaratti-1072862442.html
Nicki Minaj’ın Titan denizaltısı hakkındaki sözleri tartışma yarattı
Nicki Minaj’ın Titan denizaltısı hakkındaki sözleri tartışma yarattı
Ünlü rapçi Nicki Minaj, Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına düzenlenen sefer sırasında parçalanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan Titan’a 250 bin dolar... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T09:52+0300
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yaşam
nicki minaj
titan
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ABD'li rapçi Nicki Minaj'ın, Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanus'a dalan ve 3 bin metrede patlayarak içindeki 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısına ilişkin ifadeleri gündem oldu. 'Queen Radio' programına konuk olan ve lüks aktiviteyi eleştiren 40 yaşındaki rapçi, "Kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'i görmek için okyanusun derinliklerine inmelerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışıp 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz de, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmek için 250 bin dolar harcadınız" dedi.Minaj'ın sözleri sosyal medyada hem tepki hem de destek gördü. Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230624/200-bin-dolarlik-indirime-ragmen-titan-denizaltisina-binmedi-hayati-kurtuldu-1072817822.html
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nicki minaj, titan, oceangate
nicki minaj, titan, oceangate

Nicki Minaj’ın Titan denizaltısı hakkındaki sözleri tartışma yarattı

09:52 26.06.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSABD’li rapçi Nicki Minaj
ABD’li rapçi Nicki Minaj - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Ünlü rapçi Nicki Minaj, Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına düzenlenen sefer sırasında parçalanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan Titan’a 250 bin dolar ödenmesine tepki gösterdi. Minaj'ın sözleri tartışma yarattı.
ABD'li rapçi Nicki Minaj'ın, Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanus'a dalan ve 3 bin metrede patlayarak içindeki 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısına ilişkin ifadeleri gündem oldu.
'Queen Radio' programına konuk olan ve lüks aktiviteyi eleştiren 40 yaşındaki rapçi, "Kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'i görmek için okyanusun derinliklerine inmelerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışıp 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz de, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmek için 250 bin dolar harcadınız" dedi.
Minaj'ın sözleri sosyal medyada hem tepki hem de destek gördü.
Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.
Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.
Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.
Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
YAŞAM
200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu
24 Haziran , 14:25
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