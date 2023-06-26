https://sputniknews.com.tr/20230626/mitten-munbicte-operasyon-11-pkkkck-pydypgli-etkisiz-hale-getirildi-1072873606.html
MİT'ten Münbiç'te operasyon: 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirildi
MİT'ten Münbiç'te operasyon: 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:59+0300
2023-06-26T12:59+0300
2023-06-26T13:04+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'lileri etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan örgüt üyelerinin sevk noktalarını tespit etti.Münbiç'teki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 örgüt üyesini etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230623/mitten-suriyede-nokta-operasyon-kirmizi-bultenle-araniyordu-etkisiz-hale-getirildi-1072777524.html
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mit, münbiç, terör
MİT'ten Münbiç'te operasyon: 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirildi
12:59 26.06.2023 (güncellendi: 13:04 26.06.2023) Abone ol
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'lileri etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan örgüt üyelerinin sevk noktalarını tespit etti.
Münbiç'teki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.
Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 örgüt üyesini etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti.