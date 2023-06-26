https://sputniknews.com.tr/20230626/mitten-munbicte-operasyon-11-pkkkck-pydypgli-etkisiz-hale-getirildi-1072873606.html

MİT'ten Münbiç'te operasyon: 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirildi

MİT'ten Münbiç'te operasyon: 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla 11 PKK/KCK-PYD/YPG'li etkisiz hale getirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T12:59+0300

2023-06-26T12:59+0300

2023-06-26T13:04+0300

türkiye

mit

münbiç

terör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'lileri etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan örgüt üyelerinin sevk noktalarını tespit etti.Münbiç'teki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 örgüt üyesini etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti.

https://sputniknews.com.tr/20230623/mitten-suriyede-nokta-operasyon-kirmizi-bultenle-araniyordu-etkisiz-hale-getirildi-1072777524.html

türkiye

münbiç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, münbiç, terör